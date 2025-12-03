李在明曝習近平很會開玩笑 不願在中日之間選邊站

中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明，11月1日於南韓慶州的國立慶州博物館舉行雙邊會談。美聯社



南韓總統李在明今日（12/3）對中日近日的緊張關係表示，南韓不會選邊站，認為反而會加劇衝突。李在明還說，他期待接下來和中國國家主席習近平舉行雙邊會談，並透露習近平其實很會開玩笑。

李在明今日舉行「12.3戒嚴事件」週年記者會，回答國際媒體各項提問。在回應有關中日近日的緊張關係時，李在明表示，南韓不會在兩國之間選邊站。他說：「如果我們選邊站，只會加劇衝突。」

李在明補充說，與其偏袒一方，不如積極發揮斡旋協調作用，找尋各方和諧共處的方式。

對於韓中關係，李在明認為可在維護區域穩定上和中國合作，而他也期待未來和習近平舉行雙邊會談。李在明同時透露，習近平其實滿會說笑話，這點可能會讓外界頗為驚訝。

在談到和美國之間的貿易問題時，李在明形容美國總統川普非常務實且善於達成交易，而他認為他與川普兩人有些「相似處」。李在明表示，目前正在和美國合作建造核動能潛艇，但他強調南韓不會擁有核武。

