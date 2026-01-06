李在明曬自拍合照讚「小米畫質好」...沈榮欽諷「習近平夫婦對焦失準」：比側拍差太多

南韓總統李在明1月4日至7日赴中國進行國事訪問，並於昨（5日）與中國領導人習近平舉行正式會談。在會晤期間，李在明拿出先前在慶州獲贈的小米手機，與習近平夫婦自拍合影，並在社群平台發文稱讚手機畫質。對此，前加拿大約克大學教授沈榮欽今（6日）嘲諷，「結果成像品質比側拍差了太多，習近平夫婦更是對焦失準」。

沈榮欽今日於臉書發文提及，李在明十分高興的在其 X 帳號貼出他用小米手機和習近平夫婦自拍的照片，李在明還說「畫質夠清楚吧？」沈榮欽嘲諷，「結果成像品質比側拍差了太多，習近平夫婦更是對焦失準」。

沈榮欽指出，李在明這支小米手機，是習近平去年（2025） 11 月 1 日訪韓時，贈送他的禮物，「這次李在明刻意不用本國的三星，而將小米帶去中國再為其宣傳，以表現出兩國友好」。

沈榮欽直指，「其實李在明挑了一個糟糕的時機訪中」。他說名，正值日中因「台灣有事」鬧得不可開交、美中因為委內瑞拉而對抗加劇之際，讓一直以為可以不涉入國際對抗，與各大國表持友好關係的李在明任務顯得更加困難，「這時訪中討論的貿易與安全議題，不是到處說聲『謝謝』就可以解決的」。

沈榮欽也提及，在美國綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，有些國內的藍白名嘴立刻示警總統賴清德要小心中國的行動，「這是不了解獨裁者心態的外行說法」。

沈榮欽說明，回顧6年前的這個星期，當美軍 MQ-9 無人機的「地獄火」飛彈炸死伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）時，「獨裁者領袖的反應是什麼？」

沈榮欽指出，不敢坐飛機的北韓領導人金正恩，連上下火車都要派大批人馬用雨傘遮掩，保護習近平的北京衛戍區立刻強化防空、中央警衛團對此加強演練，「中共因為太過緊張，美國官員還對其表示，美國無意對習近平出手等等」。沈榮欽直言，「你以為獨裁者先想到的是對付別人，其實他們念茲在茲的是保護自己」。

（圖片來源：沈榮欽臉書、台灣事實查核中心）

