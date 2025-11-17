李在明會晤七大工商業財團 將擴大南韓國內投資

三星集團、現代汽車、LG集團、SK集團等，韓國七大工商業的鉅子，16日齊聚龍山總統府，參加由總統李在明親自主持的，韓美貿易談判後續官民聯合會議。李在明感謝談判過程企業界提供的支援，呼籲大家齊心協力，共同應對經貿環境的變化。3500億美元的對美投資方案，該如何有效分配？希望企業多與政府協調。

韓國總統李在明表示，「總之正如大家所知，這是一個極其艱難的過程，因為我們最好的選擇，與其說是創造一個完美的局面，不如說是避免製造一個糟糕的局面，即便如此我相信我們，取得了他人意想不到的成果，並且很好地捍衛了我們的立場。」

廣告 廣告

與會的企業領袖接著紛紛針對國內經濟，發表一連串的擴大投資與招聘計畫。

三星集團會長李在鎔指出，「我理解對國內投資可能縮減的擔憂，雖然有些人確實有這樣的擔憂，但三星將增加國內投資，為年輕人創造好的就業機會，並更加努力地與中小企業新創公司實現雙贏。」

三星宣布未來5年將在國內投資450兆韓元，項目包括擴建全球最大的半導體生產基地、三星電子平澤園區，在全羅南道建造AI數據中心，光州、蔚山、忠清南道也都有不同的設廠計劃，幫助區域經濟均衡發展。上個月與輝達取得合作，將打造物理AI應用中心的現代汽車，也公布了總金額125兆2千億韓元的五年計畫，目標鎖定AI、機器人與綠能生態系統等新興產業。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

川普：韓晶片關稅將不遜於台 學者指台灣技術更佳樂觀看待

美韓峰會達貿易協議 對等關稅維持15%

