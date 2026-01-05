李在明會晤習近平將簽MOU 重申尊重「一中政策」

和滿場超過400位中韓企業家致意，南韓總統李在明訪中行第2天，上午出席「韓中商務論壇」，聚焦擴大兩國經濟合作。

李在明表示，「韓中兩國在地理上鄰近，在歷史連結中，共享文化價值。此外，借助人工智能等未來技術，兩國開展更高層次的合作，是可能的、也是必要的。」

睽違6年再有南韓總統到訪中國，包括三星會長李在鎔等、南韓四大集團代表都一同出席。李在明還以「同海共航」比喻中韓兩國透過產業供應鏈促進彼此發展。

而且李在明更是2個月內第2次會晤中國國家主席習近平，行前接受中國官媒央視訪問時，李在明就重申尊重「一中政策」。

廣告 廣告

李在明指出，「我們對中國最關切的台灣問題，一如既往地，秉持尊重一中政策的立場。」

中國外交部發言人林劍表示，「期待在兩國元首戰略引領下，此次訪問為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展，發揮積極作用。」

我外交部回應，李在明說法是韓方既有立場，未涉及政策改變或調整。而國安團隊研判，中方可能藉由解除「禁韓令」、承諾中國觀光客赴韓等策略拉攏南韓，試圖弱化美日韓與印太民主同盟。

而適逢中韓元首會面，以及美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之際，北韓《中央通信社》報導，北韓領導人金正恩先前往生產戰術導彈的軍工廠視察，並下令大幅提升產能，更親自督導軍方，試射2枚「極音速飛彈」，聲稱是為了彰顯「核嚇阻」的必要性。

北韓大學院大學校講座教授楊武鎮分析，「『不要再討論北韓核問題』、『北韓無核化是絕對不可接受的』，這是北韓向南韓與中國同時傳達的一個訊息。」

南韓學者分析，這是北韓向中韓發出的警告，也展現北韓堅定擁抱核武的決心。