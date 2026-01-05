李在明會晤習近平！強調韓中合作簽署MOU 限韓令、兩岸議題受關注

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

南韓總統李在明今（5）日下午與中國國家主席習近平舉行會談。這將是兩位領導人繼去年11月1日在南韓慶州的亞太經濟合作會議（APEC）峰會後，短時間內第二次會晤。據了解，本次「李習會」預計強化韓中戰略溝通，簽署合作文件，並討論限韓令、黃海構造物等敏感議題。

南韓總統李在明今日下午與中國國家主席習近平舉行會談。上圖為2025年11月1日兩人於APEC會晤畫面。（圖／翻攝이재명臉書）

李在明昨（4）日下午抵達北京，展開4天3夜的國是訪問。根據《韓聯社》報導，李在明與習近平預計在會談中討論朝鮮半島無核化等區域安全局勢問題。南韓國家安保室室長魏聖洛1月2日在記者會上談及李在明訪中行程安排時表示，韓國將藉此次會晤加強兩國之間的戰略溝通，爭取全面恢復兩國關係，並請求中國發揮建設性作用，成為解決朝鮮問題的突破口。

報導指出，南韓將簽署經濟、產業、氣候、交通等領域的10多項合作備忘錄（MOU），雙方也可能在會談中討論「限韓令」以及黃海構造物等議題。至於是否會提及近期的中日局勢與兩岸關係等敏感議題，也成為關注焦點之一。

今日除了與習近平的會談外，李在明也預計出席韓中商務論壇，與中國商界人士交流，強調擴大兩國經濟合作的重要性，促進民間領域積極展開交流。明（6）日則與中國國務院總理李強共進午餐，同日將與全國人大常委會委員長趙樂際見面。李在明將於行程最後一日（1/7）前往上海，與上海市委書記李吉寧共進晚餐，接著參加韓中創投新創高峰會，最後訪問韓國臨時政府舊址，結束訪中行程。

