李在明會習近平、中韓狂簽14項MOU！律師曝10年前「台灣1選擇贏了」

國際中心／黃韻璇報導

習近平、李在明自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

南韓總統李在明人近日前往中國進行國是訪問，這也是他就任後首次訪中。5日下午，李在明與中國國家主席習近平見面，韓中簽署了14項合作備忘錄（MOU），內容涵蓋科學技術創新、數位技術、中小企業合作等，不過律師林智群就用一個數據吐槽，直指韓國2015年跟中國簽了FTA之後，從貿易順差變逆差，反觀台灣拒絕跟中國簽貨貿協議，每年都貿易順差。

據《韓聯社》報導，隨著李在明訪問中國，韓中也簽署了14項合作備忘錄（MOU），內容包含產業園區合作強化、科學技術創新、數位技術、中小企業與創新領域、智慧財產權領域深化、環境與氣候、交通領域、食品安全、野生水產品進出口衛生等合作事項。

廣告 廣告

其中，就有南韓產業通商部和中國商務部簽署的「關於新設商務合作對話機制MOU」，將建立定期協商機制，以謀求擴大兩國產業合作交流的方案。李在明強調，這次會談將成為「韓中關係全面恢復元年」重要契機。

韓國2015年跟中國簽了FTA之後，從貿易順差變逆差，反觀台灣拒絕跟中國簽貨貿協議，每年都貿易順差。（圖／翻攝自林智群臉書）

面對南韓與中國合作持續深化，律師林智群並不看好，他分享從2013年至2023年的數據，其中兩個關鍵時間點，先是台灣拒絕與中國簽服貿貨貿後，2015年韓國與中國簽訂自由貿易協定，從數據中可以看到，韓國在2015年跟中國簽了FTA之後，本來想大賺中國的錢，結果本來是貿易順差556億美元，變成貿易逆差，錢被中國賺走了。

反觀台灣拒絕跟中國簽貨貿協議，每年都貿易順差，還一直增加。林智群直言，時間一拉長就看得出政策選擇的差別了，強調「選擇比努力重要」。

更多三立新聞網報導

李在明燦笑自拍後「限韓令」有解？習近平吐「27字古文」回應 態度軟了

搜救F-16辛柏毅不限72小時！他曝可能「漂流軌跡」 落點恐在這一片

憶黃國昌曾喊「寧要1000家捷安特，不要台積電」！她吐槽：成為傳世笑柄

徹夜搜救F-16飛官辛柏毅！鏡頭君直擊「照明彈」劃破夜空 網湧入集氣

