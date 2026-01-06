李在明會見李強 結束北京行程轉往上海

（中央社記者呂佳蓉北京6日電）韓國總統李在明今天在北京分別與中國國務院總理李強與全國人大常委會委員長趙樂際會面。根據韓媒報導，李在明在與李強見面時強調，要把今年作為韓中關係全面恢復的元年。目前李在明已結束北京行，轉往上海。

韓聯社報導，李強今天在北京與李在明舉行會談並共進午餐。李在明表示，希望兩國順應時代變化，擴大平等互惠合作，增進朝鮮半島及地區的和平穩定，共同走務實、共贏的發展道路。

李強說，中國政府始終高度重視中韓關係，願與韓方堅持睦鄰友好，加強戰略溝通，鞏固政治互信，推動雙邊關係沿著健康軌道邁進，不斷拓展合作的廣度與深度，取得更多務實成果。

根據新華社，李在明與趙樂際會見時表示，韓方願與中方深化經濟、文化等各領域合作，加強立法機構和政黨交流，增進民間交往，促進雙邊關係發展。

趙樂際則說，中國全國人民代表大會願與韓國國會保持高層交往良好勢頭，加強多層級、多領域溝通合作，為兩國互利合作提供法治保障。

據韓聯社，李在明抵達上海後，將與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並將出席韓中風險初創企業峰會等活動。7日作為訪中的最後行程，李在明將訪問大韓民國臨時政府舊址。（編輯：楊昇儒）1150106