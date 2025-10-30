李在明會高市早苗！曝兩人說過「同一句話」

▲韓國總統李在明今（30）日與日本首相高市早苗在韓國慶州會晤，這是兩人首次見面，李在明對高市早苗成為日本史上首位女首相表達了祝賀。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明今（30）日與日本首相高市早苗在韓國慶州會晤，這是兩人首次見面，李在明對高市早苗成為日本史上首位女首相表達了祝賀，並提到高市早苗於就任記者會上曾說「韓國是對日本非常重要的鄰國，願將韓日關係未來朝穩定發展的方向推進」，李在明表示，「令人驚訝的是，這句話和我平常所說的話一字不差」，強調韓日應大力加強深化面向未來的合作。

根據《韓聯社》報導，李在明表示，韓日兩國有許多共通之處，只要彼此分享經驗、深化合作，不僅能妥善解決國內問題，也能在國際議題上發揮良好作用，「在劇變的國際局勢與通商環境下，作為鄰國且擁有諸多共通點的韓日兩國，現在比以往任何時候都更應加強面向未來的合作」。

李在明接著透露，自己聽到高市早苗在就任記者會上曾說「韓國是對日本非常重要的鄰國，願將韓日關係未來朝穩定發展的方向推進」，李在明強調自己「完全同意這一點，而且令人驚訝的是，這正是我平常所說的話，連一個字都沒有不同」。李在明還提到了高市早苗是日本首位女首相，具有特別的意義，「誠心祝賀您」。

李在明表示，「韓日兩國自數千年前起，就在人員、技術、思想與文化等方面持續交流。這裡的慶州，就如同首相的故鄉奈良縣一樣，曾是古代東亞人文與文化交流盛放的中心。我期待今天的會面，能成為重新確認韓日深厚淵源、並將這份情誼延續至未來的良好契機」。

