李在明求提供潛艦核燃料 川普認同提議磋商

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統李在明昨(29)日在南韓慶州與美國總統川普會談，當面提出希望美國提供核動力潛艦燃料，以提高南韓自衛能力。根據南韓政府高層官員會後說明，川普表示認同南韓需要具備核動力潛艦能力，提議進行後續磋商。

南韓國家安保室室長魏聖洛29日舉行記者會，說明韓美領袖峰會成果。根據《韓聯社》報導，兩國領袖討論了經濟情勢、韓美同盟現代化、朝鮮半島和平、區域局勢和兩國造船業合作等廣泛議題。

李在明高度肯定韓美同盟對於實現朝鮮半島和區域和平穩定的積極作用，並表示將透過現代化、提高國防經費、發展軍工產業，大幅提升自衛能力，致力將韓美同盟提升到「著眼未來的全面戰略聯盟」關係。

李在明也當面向川普提出，希望美國提供南韓核動力潛艦燃料，他表示，南韓無意自主打造可攜帶核武的潛艦，而是由於「柴油動力潛艦潛航能力，限制我們追蹤北韓或中國潛艦的能力」，若美國同意提供核動力潛艦燃料，南韓將可打造數艘搭載常規武器的潛艦，防禦朝鮮半島周邊海域，減輕美軍的協防壓力。魏聖洛表示，川普認同南韓需要具備核動力潛艦能力，提議就此開展後續磋商。

韓聯社報導指出，這是李在明政府首次公開提出，南韓需要引進核動力潛艦。南韓長期以來一直有意取得核動力潛艦，甚至曾在2003年盧武鉉政府時期，試圖祕密打造，但是該計畫曝光後被中止。

李在明也闡述南韓對達成半島無核化的決心，川普表示，北韓核武對朝鮮半島和東北亞安全局勢，構成重大威脅，南韓和美國需要提升同盟嚇阻力，因應北韓核武問題。

