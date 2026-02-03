李在明決心遏制房地產投機！警告多屋主：最後的脫逃機會

南韓總統李在明。（圖／達志／美聯社）

南韓總統李在明今（3日）再次明確表態，要以堅定決心打擊房地產投機。他強調，「大韓民國是偉大的國民之國」，為了建立理性且繁榮的國家，毀國性的房地產投機「必須不惜一切手段遏制。」

綜合韓媒報導，李在明3日在社群平台X連發多則訊息，對房地產政策爭議發表看法。他指出，即便大韓民國曾克服嚴重內亂重新出發，「連房地產投機這個明顯的不合理行為都無法遏制嗎？」

他還分享了相關報導，指出隨著「多屋主資本利得稅加重政策延緩」將結束，首爾江南地區房源增加，並建議多屋主「與其硬撐，不如出售；與其晚賣，不如早賣，這樣更有利。」

李在明也嚴詞批判保守及經濟媒體，並反問，「那些對多屋主不勞而獲而流淚感到惋惜的人，有沒有看到數百萬因高房價而放棄結婚與生育的青年血淚？」並補充道，「有人說金錢是魔鬼，難道連最基本的良知也被奪走？」

他進一步表示，「對那些認為過去打房失敗，這次也會失敗而煽動的人，我要告訴你們：只要不計較眼前利害，我們仍有充足的政策手段可以運用。」

李在明還認為，客觀條件與民眾意識已經改變，「過去房地產幾乎是唯一投資途徑，但如今已有替代投資方式；民調顯示，房地產作為投資工具已從壓倒性的第1名降至第2名，資金大量流向股票市場。」

他強調，民選權力已改變，以候選人時期平均政見兌現率95%的經驗為例，作為擁有最終權力的總統，他「沒有理由說空話。」

最後李在明也呼籲，「那些將此舉視為威脅、或因多屋主眼淚而支持房地產投機的人，應清醒面對現實。這不是威脅，而是對所有人必要且有益的建議，這是最後的脫逃機會」。他同時重申大選口號「李在明做得到！大韓民國也做得到！」以再次彰顯政策執行的決心與打房的強硬立場。

