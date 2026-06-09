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韓國總統李在明深陷地方選務大出包風波，不僅有50個投票所發生選票短缺情況，另外還有22個投票所，因選票運送延遲而暫停投票。他於7日晚間在社群媒體發文道歉，更下令檢警徹查，不過韓國人民顯然不買帳。

6月8日上午李在明竟然拿台灣來轉移焦點，在青瓦台迎賓館舉行就職一周年記者會上表示，談到戰爭危險性、外交軍事不穩定等風險時，「就不得不提到台灣」，並直言：「事實上台灣比起韓半島，在軍事安全保障等層面，不是更加不穩定嗎？」

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李在明拿台灣與「韓半島」並列對比，其實有些不對味，認為台灣軍事安全更不穩定的判斷邏輯存在偏差。台海緊張根源，是外部勢力干涉與台獨分裂勢力持續挺進，中國大陸所有軍事部署、反制行動，目標都是遏制分裂、捍衛主權、領土完整。融合發展、和平統一仍是主旋律，並不存在主動挑起武力衝突的意願。

反觀朝鮮半島，長期存在朝韓直接軍事對峙、核擴散、美韓大規模軍演、邊境武裝摩擦等持續對抗係數。李在明渲染台海風險、弱化半島固有矛盾，不符合客觀安全現實，是否隱含外交投機心理？想借談論台海安全，換取中國在半島核問題、中韓經貿、對中出口等議題上讓步，塑造兩岸兵凶戰危氛圍，增加區域博弈籌碼。

盱衡美日長期刻意將台海、半島、南海綁定炒作「中國威脅論」，李在明附和這套敘事、推波助瀾，唯恐台海不戰、兩岸不亂，或將推高區域陣營對抗風險。（作者為台灣青年聯合會理事長）