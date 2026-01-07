李在明燦笑自拍後「限韓令」有解？習近平吐「27字古文」回應 態度軟了

國際中心／黃韻璇報導

南韓總統李在明人近日前往中國進行國是訪問，這也是他就任後首次訪中。5日下午，李在明與中國國家主席習近平見面，此前《韓聯社》就透露，兩人就韓半島無核化等地區安全局勢和經濟合作等議題交換意見，還談及中方鬆綁「限韓令」、兩岸關係等敏感話題，針對「限韓令」是否鬆綁，韓媒透露，習近平以27字古文回應。

據《韓聯社》報導，7日李在明針對中國的「限韓令」措施表示，預計相關問題有望循序漸進地得到解決，過去中國一直否認「限韓令」存在，然而李在明透露，這次習近平在會談中，用「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落」古文，回應韓方希望鬆綁「限韓令」一事。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

習近平、李在明自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

李在明指出，他認為今後中國將為解決相關問題付出努力，如果中方突然改變態度，就意味著「限韓令」確實存在，預計今後兩國將啟動協商。

此外，1月6日中國外交部例行記者會中，就有媒體詢問相關問題，中國外交部發言人毛寧表示，中韓是近鄰，也是密切的合作夥伴，推動中韓關係健康穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，我們願意同韓方相向而行、推動兩國關係，在新的一年取得更多實實在在的成果，中國官媒《中國新聞網》也指出，毛寧表示，「中韓雙方都同意有秩序地進行健康有益的文化交流」，這似乎也暗示「限韓令」鬆綁有望。

