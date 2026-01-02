李在明率超大訪問團訪陸 「4大財閥掌門人」隨行

南韓總統李在明，預計1月4日親率超大經貿訪問團，訪問中國大陸，李在明也將與習近平舉行高峰會談。

南韓媒體報導，南韓總統李在明預計1月4日開始，率領歷來最大規模代表團，訪問中國大陸，隨行人數超過兩百人，其中還包括南韓四大財閥掌門人。據瞭解，李在明此行，是希望強化韓中之間的經貿關係。（葉柏毅報導）

李在明這次率團訪問中國大陸，是他自去年6月出任南韓總統之後，首度訪中。青瓦台方面表示，李在明一行預計4日抵達北京，5日與大陸國家主席習近平舉行雙邊高峰會，6日將轉往上海訪問兩天。

據報導，南韓「大韓工商總會」將組織規模超過200名企業主管的經濟代表團，預料隨行者將包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及LG集團會長具光謨等四大財閥領袖，還有其他大企業高管。

南韓總統府發言人姜由楨表示，李在明此行預料將在關鍵礦產供應鍊、共同投資、數位產業，以及友善生態等領域，達成具體進展，相關政府單位也將簽署好幾項合作備忘錄。