李在明用小米手機和習近平自拍！ 發文笑稱「畫質不錯吧？」

▲ (圖/翻攝自 @Jaemyung_Lee X)

中國 / 武廷融 綜合報導

南韓總統李在明日前到中國進行國是訪問，並在昨(5)日下午與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會。李在明也在個人X帳號上傳他與習近平夫婦的「自拍照」，用的手機還是習近平去年送給他的小米手機。李在明發文稱「越是近距離接觸，中韓關係越融洽，未來兩國會更頻繁地溝通並深化合作。」

習近平去年赴韓國慶州出席APEC峰會，期間與李在明會晤並贈送2台小米手機，李在明當時還詢問習近平「手機的通訊是否安全？」，習近平笑回「你看看有沒有後門」，兩人也一同大笑。

而李在明此次到中國進行國是訪問，也特意帶了習近平送的小米手機，並在昨日與習近平舉行會談後，用這部手機和習近平夫婦一起自拍。李在明也將照片上傳到社群平台，發文表示「畫質不錯吧？用在慶州收到的小米手機和習近平主席夫婦合照了一張。越是近距離接觸，中韓關係越融洽，未來兩國會更頻繁地溝通並深化合作。」

(圖/翻攝自 @Jaemyung_Lee X)

