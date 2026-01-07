李在明用這支「小米旗艦」自拍結果竟大掉漆？學者：習近平夫婦失焦

記者李鴻典／台北報導

韓國總統李在明5日與中國國家主席習近平舉行會談。韓聯社報導，韓中首腦就每年會面達成共識。李在明還在社交平台上傳他用習近平贈送的小米智慧型手機，與習近平夫婦的自拍照。對此，有學者說，照片成像品質比側拍差了太多，習近平夫婦更是對焦失準。

習近平、李在明自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

學者沈榮欽說，李在明十分高興地在他自己的X帳號貼出，他用小米手機和習近平夫婦自拍，李在明還說「畫質夠清楚吧？」，結果成像品質比側拍差了太多，習近平夫婦更是對焦失準。

李在明表示，這支小米手機是習近平去年11月1日訪韓時，在南韓慶州與他會談時贈送他的禮物。這次他刻意不用本國的三星，而將小米帶去中國再為其宣傳一次，以表現出兩國友好。

沈榮欽說，成像品質比側拍差了太多，習近平夫婦更是對焦失準。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

而據相關報導，習近平贈送的非最新款小米17，而是小米15 Ultra，因為這個型號的螢幕用的是LG面板，被認為有更深的象徵。

沈榮欽說，其實李在明挑了一個糟糕的時機訪中，正值日中因「台灣有事」鬧得不可開交、美中因為委內瑞拉而對抗加劇之際，讓一直以為可以不涉入國際對抗，與各大國表持友好關係的李在明任務顯得更加困難，這時訪中討論的貿易與安全議題，不是到處說聲「謝謝」就可以解決的。

沈榮欽提到，順便說一句題外話，在美國綁架委內瑞拉前總統馬杜洛之後，有些國內的藍白名嘴立刻示警賴清德要小心中國的行動，這是不了解獨裁者心態的外行說法。

沈榮欽也指出，回顧六年前的這個星期，當美軍MQ-9無人機的「地獄火」飛彈炸死伊朗聖城軍（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）時，獨裁者領袖的反應是什麼？不敢坐飛機的金正恩連上下火車都要派大批人馬用雨傘遮掩，保護習近平的北京衛戍區立刻強化防空、中央警衛團對此加強演練，中共因為太過緊張，美國官員還對其表示，美國無意對習近平出手等等。你以為獨裁者先想到的是對付別人，其實他們念茲在茲的是保護自己。

