李在明痛斥平民朝北韓放無人機「形同開戰」 要求徹查

北韓指控，有無人機從南韓飛入北韓領空，已被擊落，稱機上配備有監視相機等偵察設備，並歸咎於南韓軍方。南韓方面回應，這不是南韓的軍事行動，確定是平民所為，南韓警方也已傳喚一名嫌疑人接受訊問。

南韓總統李在明今（20）日表示，憑藉現有證據初步判斷，這件事是一名平民擅自所為，但出於非法目的、或由平民向北韓放無人機等行為是絕不可取。尤其朝北韓放無人機，相當於「開戰」，讓李在明痛批「民間人士不應為非法目的向北韓放飛無人機」。

另外，南韓的監控系統似乎存在漏洞，導致沒偵測到有無人機飛往北韓。李在明批評國防部長未切實把控情況，要求有關部門必須徹查情況，嚴厲制裁有關行為，防止類似情況再次發生，也避免兩韓局勢惡化。

