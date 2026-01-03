李在明登央視！表態「尊重一個中國」 稱習近平是可靠鄰居：他很會開玩笑

南韓總統李在明在訪中前，明確表態尊重「一個中國」。圖為李在明。路透社資料照



據南韓媒體週五（1/2）報導，李在明將於4日訪問中國，在訪中之前，他於2日接受中國央視專訪，表態尊重「一個中國」，並稱中國國家主席習近平是「可靠鄰居」，更談到上次會面的經驗，讓他感覺到習近平「很會開玩笑」。

南韓總統李在明將於明天（1/4）訪問中國，預計5日與中國國家主席習近平舉行會談，在展開訪中行之前，李在明於本月2日接受中國央視專訪，對談內容約20分鐘左右。

李在明在訪談中明確表態：「韓中建交時，韓國政府與中國政府達成的協議內容，至今仍是規範韓中關係的核心基準，且依然有效」、「在韓中關係當中，韓國應尊重中國的國家利益，中國也應尊重韓國的核心利益，努力理解對方的立場」、「在中國關注的台灣問題方面，我們沒有改變『尊重一個中國』的立場。」

報導指出，與日本首相高市早苗談論「台灣有事」不同，李在明維持原則性立場，與相關爭議保持距離。

李在明說道：「之前出現一些誤解或衝突，這些因素會阻礙韓中關係的發展」、「要將這些衝突因素降到最低，或是消除，讓韓中關係邁向新階段。」

去年11月，習近平訪問南韓，在慶州與李在明見面，李在明回憶那次會談：「我認為他是非常優秀、視野開闊的領袖，成功推動中國的經濟與科技發展，並在複雜的國際局勢中，穩定領導中國。」

李在明強調：「實際見到本人後，我覺得他是可靠的鄰居，也是可以一起合作、互相幫助的鄰居」、「令我意外的是，習主席很會開玩笑，即便是半開玩笑的話，他也能爽快回應，我認為這就是韓中關係未來的方向。」

去年11月1日韓中峰會結束後，習近平與李在明互相贈禮，中方準備了2支小米手機，李在明拿起手機查看，並詢問：「它的通訊安全嗎」，習近平回應：「檢查看看有沒有後門。」這番回應讓李在明拍手大笑。

對於雙邊領袖互動，李在明期待：「希望能一年至少見一次面，不論是我訪問中國，或中國領袖訪問韓國都可以」、「希望透過對話，找到更新、更好的道路，這是我的立場。」

談到美中關係的議題，李在明重申：「在安全方面，韓國需要與美國合作，我們是同盟關係」，但他也表示：「與中國對立或衝突，對韓國完全沒有幫助，我們要找出符合雙方利益的合作空間。」

