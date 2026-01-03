李在明登央視！表態「尊重一個中國」 稱習近平是可靠鄰居：他很會開玩笑
據南韓媒體週五（1/2）報導，李在明將於4日訪問中國，在訪中之前，他於2日接受中國央視專訪，表態尊重「一個中國」，並稱中國國家主席習近平是「可靠鄰居」，更談到上次會面的經驗，讓他感覺到習近平「很會開玩笑」。
南韓總統李在明將於明天（1/4）訪問中國，預計5日與中國國家主席習近平舉行會談，在展開訪中行之前，李在明於本月2日接受中國央視專訪，對談內容約20分鐘左右。
李在明在訪談中明確表態：「韓中建交時，韓國政府與中國政府達成的協議內容，至今仍是規範韓中關係的核心基準，且依然有效」、「在韓中關係當中，韓國應尊重中國的國家利益，中國也應尊重韓國的核心利益，努力理解對方的立場」、「在中國關注的台灣問題方面，我們沒有改變『尊重一個中國』的立場。」
報導指出，與日本首相高市早苗談論「台灣有事」不同，李在明維持原則性立場，與相關爭議保持距離。
李在明說道：「之前出現一些誤解或衝突，這些因素會阻礙韓中關係的發展」、「要將這些衝突因素降到最低，或是消除，讓韓中關係邁向新階段。」
去年11月，習近平訪問南韓，在慶州與李在明見面，李在明回憶那次會談：「我認為他是非常優秀、視野開闊的領袖，成功推動中國的經濟與科技發展，並在複雜的國際局勢中，穩定領導中國。」
李在明強調：「實際見到本人後，我覺得他是可靠的鄰居，也是可以一起合作、互相幫助的鄰居」、「令我意外的是，習主席很會開玩笑，即便是半開玩笑的話，他也能爽快回應，我認為這就是韓中關係未來的方向。」
去年11月1日韓中峰會結束後，習近平與李在明互相贈禮，中方準備了2支小米手機，李在明拿起手機查看，並詢問：「它的通訊安全嗎」，習近平回應：「檢查看看有沒有後門。」這番回應讓李在明拍手大笑。
對於雙邊領袖互動，李在明期待：「希望能一年至少見一次面，不論是我訪問中國，或中國領袖訪問韓國都可以」、「希望透過對話，找到更新、更好的道路，這是我的立場。」
談到美中關係的議題，李在明重申：「在安全方面，韓國需要與美國合作，我們是同盟關係」，但他也表示：「與中國對立或衝突，對韓國完全沒有幫助，我們要找出符合雙方利益的合作空間。」
更多太報報導
和加薩難民僅一線之隔 安潔莉娜裘莉突訪埃及拉法
韓元疲弱…南韓人去泰國驚：星巴克比我們貴 年輕人「縮衣節食也要出國」
不只記憶消失…南韓「失智財產狩獵」全國蔓延 日本如何防兒啃老？
其他人也在看
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 1 天前 ・ 478
(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....
[Newtalk新聞] 中共近期在台灣周邊持續進行軍事演習，引發美方與國際社會關注。美國國務院於 2026 年 1 月 1 日發表正式聲明，批評北京以軍事行動與強硬言辭無端升高區域緊張局勢，重申美國對台海和平與穩定的立場，並反對任何單方面改變現狀的行為。 X 帳號 Rica（@YoooRica）轉述美國國務院說法指出，國務院首席副發言人托馬斯．「湯米」．皮戈特（Thomas “Tommy” Pigott）表示，中共針對台灣及該地區其他國家的軍事活動與言辭，不必要地加劇緊張局勢，美方敦促北京保持克制，停止對台施加軍事壓力，並轉而進行有意義的對話。聲明同時強調，美國支持台海兩岸的和平與穩定，並反對包括以武力或脅迫方式在內的任何單方面改變現狀行為。 中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博 在軍事評估層面，X 帳號 Visioner（@visionergeo）引述美國國防部上週發布的報告指出，美軍認為中國正為在 2027 年、亦即中國人民解放軍建軍 100 週年之際，對台達成「無條件勝利」進行準備。報告提到，中共軍方已宣布此次演習的核心內容之一，是模擬封鎖台灣北新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 89
中國持續擴大軍事行動 駐德代表示警：若攻台「全球經濟恐損失逾10兆」
中共解放軍日前無預警展開舉行「正義使命-2025」圍台軍演，為傳達台灣立場及導正中國宣傳攻勢，我駐德國代表處大使谷瑞生投書德國媒體《畫報》指出，中國在台灣周邊日益頻繁、規模不斷擴大的軍事活動極具危險性，「如果中國攻擊台灣，全球經濟產出可能損失超過10兆美元。」他並提到，維持台灣海峽的和平與穩定是「國際社會的共識」，針對此次中共軍演，多個國家都發聲，公開反對加劇台灣海峽緊張局勢的單邊作為。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
習近平新年談話再提統一 陸委會：無法改變我國存在事實
共軍軍演結束後，中國國家主席習近平接著就在新年談話再提統一，引起關注。面對共軍軍演，陸委會強勢反擊，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國存在115年的事實。此外，近期多位日本議員訪台，首位遭中國制裁的日本維新會中國裔參議員石平也發文有意訪台。他表示被中國禁止入境，但卻能到台灣，證明台灣是與中國無關的獨立國家。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
陸稱國際支持軍演 外交部駁斥：違反《聯合國憲章》、破壞台海現狀
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。外交部強調，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
拒評CIA空襲 馬杜洛喊話川普：談反毒投資都行｜#鏡新聞
美軍最近不只在公海，出手打擊委內瑞拉運毒船；上週中情局還攻擊委內瑞拉境內，販毒集團使用的碼頭區，對此，委內瑞拉總統馬杜洛在專訪中避而不談，反倒用石油投資，利誘美國總統川普。而現在美委的緊張關係，又出現新變數，昨天(1/2)「紐約時報」報導，表示俄羅斯已經要求美國，停止追緝，開往委內瑞拉的油輪「貝拉一號」。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 2 小時前 ・ 224
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 662
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 320
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 115
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 512
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 91
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9