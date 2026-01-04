李在明相隔2個月二會習近平 訪中議題傳聚焦限韓令、黃海爭端

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

韓國總統李在明今（4）日抵達中國，展開為期4天的訪中行程，預計明（5）日會與中國國家主席習近平會談，距離兩人上次見面是2個月前的韓國慶州APEC峰會，是少見的短時間內二度會晤，據了解，本次「李習會」預計涵蓋限韓令、韓國核動力潛艇建造計畫、黃海爭議等敏感議題。

韓國總統李在明今（4）日抵達中國，展開為期4天的訪中行程。（圖／美聯社）

根據韓國總統府公布的行程，明日李在明將與習近平會談，晚間出席國宴；6日將會見全國人大常委會委員長趙樂際，午餐時間與國務院總理李強會面，最後在上海會晤中共上海市委書記陳吉寧；7日返韓。本次議題包含限韓令、韓國核動力潛艇建造計畫，以及黃海爭議等等。

李在明2日接受中國央視專訪時提到，「中國可能需要韓國，韓國同樣也需要中國」，希望每年至少會晤一次，並強調遵守一中原則。去年李在明訪美時，曾表明放棄「安美經中」，即安全靠美國、經濟靠中國的立場，此次訪中可能想凸顯出韓國在外交上的獨立性。儘管李在明試圖與川普、習近平保持良好關係，但各界對於此種夾縫中求生存的策略是否得以奏效，仍有待觀察。

李在明訪中行程結束後，最快可能在13日在奈良與日相高市早苗舉辦峰會。據《德國之聲》報導，李在明可能於上海參觀抗日時期的「大韓民國臨時政府舊址」，外界認為此舉象徵李在明未來將與日本拉開距離。

