李在明盼早日訪中 盡量避談台灣問題「管理情勢」

據南韓媒體今天（11/25）報導，美國總統川普（Donald Trump）24日與中國國家主席習近平通話，川普在通話後的發文未提及台灣。南韓總統李在明也在尋求推動實用外交，他近日向中方表示，希望盡快訪問中國，而南韓政府內部普遍認為，韓方未來接觸中國時，應盡量避免談及台灣問題，以管理情勢。

據《東亞日報》報導，美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，川普接受中方邀請，預計明年4月訪問中國，雙方也談論了貿易與產業合作等議題，雖然中國官媒新華社提到，在這次通話中，美方理解台灣問題對於中國的重要性，但在川普通話後的發文當中，隻字未提台灣。

韓媒指出，在美中接觸的背景下，南韓總統李在明也試圖強化「實用外交」，近日在南非舉行的20國集團（G20）峰會期間，李在明與中國國務院總理李強舉行會談，表示希望能盡快訪問中國，韓中之間的高層交流有望加速。

報導也寫道，對於台灣議題，以及近日衍伸日中關係惡化，南韓政府內部普遍認為，韓方應盡量避免談及這些議題，以管理情勢。

在北韓核武問題部分，由於川普與北韓最高領導人金正恩有私人關係，有些人擔心美方將南韓排除在外，直接討論北韓無核化議題，有南韓政府官員透露：「對美國政府來說，北韓無核化是不可改變的『常數』，我們必續持續與美方密切溝通，重申我方的堅定立場。」

在韓美關係部分，除了修訂《韓美原子能協定》之外，是否能加速引進核動力潛艦，也受到外界關注，南韓需要避免中方阻礙相關計畫的推進。

