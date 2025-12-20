李在明盼明年初訪中 南韓同時推進「韓美日同盟」與「韓中日合作」

南韓總統李在明盼明年初訪中。圖為他11月1日在南韓慶州APEC峰會期間與中國國家主席習近平會談。美聯社



南韓外交部長趙顯昨天（12/19）宣布，將推動總統李在明於明年初訪問中國，同時也持續進行與日本之間的「穿梭外交」。他表示，南韓將繼續「深化韓美日合作」，同時促進「韓中日合作」。

韓聯社、南韓《中央日報》報導，李在明週四（12/18）在首爾龍山國防部大樓出席工作彙報會議時，表示「可能近期與中國會晤」，並透露正在推動與中國國家主席習近平舉行峰會。

報導稱，李在明當天聽取國家報勳部長權五乙報告時，還提及安重根等在中國殉國的獨立有功者遺骸發掘與送還問題，並稱「與中方的協商尤為重要」。他指示將此事列入韓中峰會議題，事先向中方提出。

安重根是日本殖民朝鮮半島期間的朝鮮獨立運動義軍，1909年在中國哈爾濱刺殺日本首任朝鮮統監伊藤博文，後遭處死。

韓聯社報導，南韓外長趙顯週五表示，也將適時促成韓美峰會，確認雙方協議的落實情況和成果，並爭取在核潛艦、核能、造船合作方面取得實質進展。此外，南韓也將與美國合作推動重啟與北韓對話。

