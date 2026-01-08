李在明盼習近平出面調解南北韓敵對關係 中國：耐心點

編譯莊佳芳／綜合報導

南韓總統李在明剛結束訪中行程，據美媒報導，李在明在與中國國家主席習近平會面時，正式請求中方擔任南北韓關係的「調解人」，協助化解北韓核危機，緩和南北韓長期對立的緊張局勢；習近平則回應肯定南韓的努力，但提醒處理北韓問題需要耐心。

隨著北韓拒絕對話、持續擴張核武能力，區域安全風險升高，李在明此舉被視為試圖透過中國，為南北韓關係尋找新的外交突破口，也凸顯中國在東北亞安全架構中的關鍵角色。

李在明請習近平當南北韓「調解人」

韓國總統李在明4日抵達北京，展開2019年以來南韓總統的首次訪中行程，美媒ABC News報導，李在明接受隨行記者採訪時表示，他在5日與中國國家主席習近平的會面中有提到，希望習近平可以作為南北韓關係的「調解人」，協助解決北韓核危機，緩和南北韓之間的敵意情緒。

據報導，李在明引述習近平的話表示，中方肯定南韓的努力，但也提醒在處理北韓問題時需要保持耐心，李在明提到，6日他在與中國國務院總理李強的會面中也得到相同的答案，兩人都要求南韓對北韓問題保持耐心。

李在明於5日與習近平會面，兩人還與各自的夫人留下俏皮自拍照。（圖／翻攝自青瓦台官網）

中國對北韓的獨特影響力

李在明對習近平的請求並非空穴來風，中國一直是北韓最大的貿易夥伴和主要外交支持者，不只南韓，美國過去也曾請中國利用其對北韓獨特的影響力，勸說北韓恢復停滯的外交與實現無核化。但近年北韓多次違反了聯合國決議，進行核武試驗，中國卻敦促各方對北韓保持克制，並多次阻止美國和其他國家加強對北韓制裁的企圖。

李在明表示，凍結北韓的核武和飛彈計畫至關重要，同時他強調，改變現狀對東北甚至全世界都將是損失，而中國也認同此觀點。

建造核動力潛艦一直是金正恩的長期目標，他在2021年執政黨代表大會上就曾談及此議題。（圖／翻攝自勞動新聞官網）

北韓拒對話埋頭發展核武

ABC News報導提到，李在明表示，過去他推動北韓分階段實施無核化，讓北韓換取相對應的利益，藉此防止其核武庫的擴張，無奈北韓全面封鎖與南韓的聯絡渠道，以致完全無法溝通。

北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正更在去年七月批評，李在明領導的自由派政府盲目信任韓美同盟，以及對北韓採敵視態度，與前任保守派政府並沒有差別。

金正恩與美國總統川普在2019年的核談判破裂後，就一直拒絕與美國及南韓對話，並計畫進一步擴大其核武庫，近期北韓官媒朝中社也曝光金正恩與愛女金主愛一同視察核動力潛艦建造工地的相關照片，顯示其核武庫確實不斷擴大。

