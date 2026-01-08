李在明盼解除限韓令 習近平引古文：「冰凍三尺非一日之寒」

在大陸訪問的南韓總統李在明表示，與大陸國家主席習近平舉行會談，希望大陸方面解除「限韓令」時，習近平引古文「27字」回答。

南韓總統李在明前往中國大陸訪問，希望陸方解除「限韓令」，大陸國家主席習近平引用古文回應：冰凍三尺非一日之寒、瓜到熟時蒂自落。（葉柏毅報導）

李在明7日在上海，與隨行記者團舉行餐敘座談時表示，中方過去一向否認有「限韓令」存在，不過這次中方的表述，與以往略有不同。李在明轉述，在他向大陸國家主席習近平會面，提到相關問題時，習近平引用古文回答他說：「冰凍三尺非一日之寒，故化冰三尺也非一日之功、瓜到熟時蒂自落。」李在明認為，習近平這番話，暗示著相關問題需要時間逐步化解。

廣告 廣告

李在明也指出，習近平的說法，意味著中方未來將努力解決相關問題。而隨著中方指示就具體事項進行討論，預期雙方將陸續展開協商。

此外，李在明也表示，他在與習近平及大陸總理李強進行會談，在談到南北韓問題時，他們都提到了「耐心」的重要性。李在明表示，由於南北韓長期累積的對立情緒，局勢緩和與重啟對話，需要時間與努力，他請求中方能夠發揮相應角色，也獲得了中方正面回應。