論壇中心／王柏倫報導

南韓總統李在明4日起訪問中國，並會見中共領導人習近平，雙方碰面時李在明刻意拿出小米手機與習近平夫婦自拍，並上傳至社群平台。政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，李在明此舉是想挽回去年脫口問小米手機「有沒有後門」的失言，但卻弄巧成拙，讓自己面臨裡外不是人的局面。

李在明在X平台秀出自拍照，還寫下「拍到了畢生難忘的照片」。范世平認為，李在明「拍馬屁拍到馬腿上」，反而被南韓民眾認為不愛用國貨，且畫面中習近平夫婦失焦，儼然對內、對外都不討好，再加上李在明的小米手機顯然是「裸機」，這也代表他對中國資安並不放心，甚至有暗諷中共監控手機的意味，本來想討好習近平，卻自己顯露矛盾點。

范世平也提到，李在明啟程前夕，美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，明顯針對親中勢力，因此李在明此時訪中「出師不利」，且韓方希望解除「禁韓令」還未有明確進展，又被中方要求「一中原則」，最終恐怕落得一場空。

原文出處：李在明秀「小米手機」向習近平示好？學者分析「三大落空」：出師不利！

