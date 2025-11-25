李在明稱南北韓關係惡化 歸咎前政府造成

南北韓的邊界沿線，架設著布滿尖銳刃口的有刺鐵絲網，而這是自1953年韓戰結束以來，從來沒有見過的景象。

南韓總統李在明出訪中東及非洲國家，目前來到最後一站土耳其，他在總統專機上舉行記者會並且表示，南北韓現在的關係已經演變成敵對、對抗的關係，失去最基本的信任，也導致北韓對南韓採取極端的政策。

南韓總統李在明說：「我們已經到了衝突一觸即發的地步，北韓現在將南韓視為敵對國家，甚至是死敵，所有的溝通管道都被切斷，並且拒絕一切對話，這是非常危險的局勢。」

李在明在記者會表示，目前北韓已經將南韓定義為「不共戴天的仇人」，令人非常遺憾，而且南韓前政府還曾派出無人機跟擴音器向北韓喊話，企圖要讓北韓人被動地、自願地被南韓吸收，迫使北韓放棄原有的體制，轉而接受南韓的政治體系。

李在明說，就是因為這些行為才造成當前的後果，如果南韓要挽回，就要付出更多的努力。

此外，由脫北者經營的民間廣播電台「自由北韓」放送，每天會向北韓約2600萬民眾，播放2個小時沒有經過審查的國外即時新聞，像是對金氏王朝、西方的自由富裕生活等看法。由於北韓民眾平時只能接收國營頻道，若被發現收聽，最高可能被判處10年監禁。

自由北韓放送金基成說道，「很多人問我們，真的能確定有北韓人在聽我們的節目嗎？但我認為就算只有一個人收聽，我們也應該要繼續做下去。」

自由北韓放送的營運費用從南韓政府資助而來，但為了緩和與北韓的關係，李在明暫停了跨國廣播的經費，目前自由北韓放送只能停播，並且另闢網站和手機app管道。

而自由北韓放送負責人表示，他們不期望藉由內容推翻北韓政府，並且認為北韓最終將會有條件的開放對網路的限制，進而允許像是中國、俄羅斯或是越南等國家在北韓設立辦事處，但許多觀察家對這樣的看法，抱持懷疑的態度。

