李在明稱與中國恢復信任有很大進展 習近平「說的容易做的難」

2026年1月5日，南韓總統李在明夫婦訪問中國，用小米手機與中國國家主席習近平夫婦自拍。取自X/@Jaemyung_Lee



刻正於中國進行國是訪問的南韓總統李在明7日透露，他與中國國家主席習近平5日舉行元首峰會，表示在恢復與北京的信任方面獲得很大進展，並透露習近平會中的部分談話，不過外媒和韓媒解讀並不十分一致。

李在明7日於上海香格里拉大酒店和記者團進行午餐會，透露他與習近平雙邊峰會討論的議題。

韓中關係經歷數年寒冬，2017年因美國在南韓部署「薩德」飛彈防禦系統引發爭議，中方祭出「限韓令」，導致南韓流行文化出口被排除在中國市場之外。李在明上任後，一直尋求與中國關係開啟「新階段」。

廣告 廣告

路透社報導，李在明向習近平談到，國家間建立信任與尊重需要付出努力，「習主席說『說的容易，但做的就沒那麼容易』。」

不過韓聯社的報導則有更多細節。中國官媒5日報導中韓峰會時，引述習近平談話時表示：「中韓在維護區域和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，做出正確戰略選擇。」

其中「站在歷史正確一邊」引發韓媒解讀，對此李在明說，當時他並沒有很仔細聽習近平的逐字發言，「我聽說這是孔子的話，指的是好好生活，好好做人」。

關於薩德，李在明說「中國政府始終表示『從沒有什麼薩德禁令』，但是這次，他們的表達方式有些不同」。他引述「習主席說『三尺之冰能瞬間融化嗎？只要時機到來，自會瓜熟蒂落」。

習近平的發言，應是「冰凍三尺非一日之寒」的另一種詮釋。

另外，李在明也透露他對習近平表示，希望這位中國領導人能在南韓嘗試與北韓恢復交流的努力中扮演調人，包括北韓核議題。

李在明說，他告訴習近平：「所有對北韓的聯絡管道都被封鎖，不只是信賴度降到零，現在只剩下敵意。我們一再嘗試，但目前已完全中斷，所以溝通本身已是不可能。我希望中國能扮演和平調解人。」

李在明說：「習主席認可我們迄今為止的努力，並表示這需要耐心。」

李在明也自告奮勇，表示願在中國與日本近來的摩擦中扮演調人。他說：「時機適當時，我們需要站出來。如果時機不適當而我們站出去，可能不會有什麼效果。現在我們能做的似乎非常有限。」

更多太報報導

日本熊暴增1倍！去年8個月出沒逾4.7萬頭創新高 「這地區」最多

【一文看懂】川普關稅違憲案 美最高法院本週宣判 恐將吐回這金額

被川普冷處理？委內瑞拉反對派領袖馬查多：應由我們領導國家