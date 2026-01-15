李在明穿梭外交 學者：實際發揮傳話作用

（中央社記者張淑伶上海15日電）韓國總統李在明結束訪問日本。有學者分析，他在與中日的穿梭外交中，以務實管控日韓分歧，致力恢復中日韓元首會談，即使先前聲明自己不介入中日爭端，但在實際上發揮了「傳話管道」的作用。

李在明4日至7日在總統任內首次訪問中國，與中國國家主席習近平會面，又在13日、14日訪問日本，拜訪日本首相高市早苗的故鄉奈良。去年11月高市早苗因為「台灣有事」的相關言論引發中國強烈反彈，在此背景下，李在明的出訪引發關注。

廣告 廣告

來自中國並熟悉日本政治、目前在韓國首爾大學擔任客座教授的陳雲說，李在明短時間內分別訪問中日兩國，展現「實用主義」外交、「向前看的政治智慧」。韓國國內最新民調也顯示，李在明外交顯著提升了其民意支持率。

她告訴中央社記者，李在明在野時原是對日強硬派，當選總統後，果斷對自己過往的意識形態進行了切割。最大的原因是意識到東亞必須共同面對美國川普政府帶來的挑戰。為此，不但要修復中韓關係，也要促進韓日和解。本次訪日，雙方在敏感歷史問題上的軟處理就是一例。

1942年，日本宇部市的長生煤礦發生透水事故，導致183名礦工遇難。當時，朝鮮半島是日本的殖民地，罹難者中有136名是朝鮮族人。去年8月，罹難者遺骸被發現。據韓媒報導。李在明13日在與高市早苗的聯合記者會上說，韓日兩國決定推進DNA鑒定工作，以確認遺骸身分。

陳雲說，「這是韓日關係向前看的新開端。雙方用建設性的共同行動取代抽象表態。清查歷史、告慰死難者，也加深了兩國的合作關係。在歷史敏感問題上，從相互指責變成共同面對。」

她指出，韓國選舉時，韓日關係經常成為被放大炒作的議題。川普第2次當選後，其外交政策更加飄忽不定，關稅政策令全世界感到壓力並意識到「抱團取暖」的重要性，東亞也不例外。韓、日務實外交的背後，美國因素是最大推手。

李在明訪日前接受日本放送協會（NHK）專訪時說，「習近平主席對日本在台灣議題上的立場抱持非常負面的看法，但我認為那是中國和日本之間的問題，不是我們應該深入介入或干預的事情。」韓國當前最重要的課題，是如何在複雜的國際秩序中將國家利益最大化，同時與周邊國家維持良好關係。

陳雲說，韓國的核心角色是自身國家利益的平衡者與東北亞國際合作的推進者，而非主導斡旋的調解者。李在明的表態是務實選擇：鞏固中韓合作、管控日韓分歧、維護三邊機制。同時以「不選邊」的中立姿態，適度發揮溝通橋梁作用。三邊機制具體是指恢復三國元首會議、推進中日韓自貿區談判進程。

中日韓不但有經濟合作的需要，也有安全合作上的需要。根據朝鮮日報，這次聯合記者會上，李在明和高市早苗都提到了「朝鮮半島/朝鮮完全無核化」。而中國2025年11月發布的「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書、以及美國去年12月發布的2025年「國家安全戰略」（NSS）報告，都刪除或沒有提及有關朝鮮無核化的表述。

中日韓自貿區談判一路波折。中日韓峰會2020年中斷後，好不容易在2024年在首爾重啟，但2025年又因為高市早苗的涉台言論，被中國外交部說當前「不具備舉行中日韓領導人會議的條件」。陳雲認為，三國領袖恢復會談仍需要一段時間，中國的態度最為關鍵。

陳雲說，日韓已經體認，「在新的國際形勢下，需要重新塑造東北亞國際關係。國與國之間的敏感問題的處理方式也要跟進。要向前看，開啟建設性姿態。」李在明的「穿梭外交」對於中日打破僵局會是一個助力。

另外，李在明訪日期間，兩國元首還在聯合記者會中確認，將在跨國電信詐騙、日本人綁架事件等議題上開展合作。陳雲指出，這些維護本國公民安全的人道主義議題具有高度的共鳴性，是最佳的合作切入口。「如果中國加入，意義更大。它能夠有效改善對方國家國民的好感度，提升合作信心。」（編輯：廖文綺）1150115