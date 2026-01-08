李在明結束訪中行程 PO「企鵝依偎照」喊話金正恩：見面吧！

南韓總統李在明將自己與北韓領導人金正恩比喻為「親密的企鵝」。(翻攝自李在明X)

剛結束訪中行程的南韓總統李在明，昨（7日）晚間在社群平台發文，將自己與北韓領導人金正恩比喻為「親密的企鵝」，並引用南韓人氣卡通《淘氣小企鵝》（Pororo the Little Penguin）的對話，呼籲金正恩與他會面。

據《法新社》報導，南韓總統李在明昨（7日）晚間在社群平台發布一張企鵝依偎的照片，並配文「希望有朝一日，朝鮮半島上動盪與敵對的異常狀態將被克服」。同時，他也引用南韓熱門兒童動畫《淘氣小企鵝》（Pororo the Little Penguin）中的對話寫道：「去見面吧，波在明與波正恩（Go meet, Po Jae Myung and Po Jong Un）。」

《淘氣小企鵝波露露》（Pororo the Little Penguin）的主角小企鵝波露露因家喻戶曉，被戲稱為「企鵝總統」。該動畫不僅在南韓極為成功，更具特殊的政治象徵意義，在2000年代初期，兩韓關係緩和時，該動畫的初期製作曾外包給北韓工作室參與，是兩韓文化合作的罕見結晶。

南韓總統李在明剛結束訪中行程，在期間，他曾請求中國協助將平壤拉回談判桌，並解決北韓的核武問題，但中國並未做出行動。與此同時，北韓已多次宣稱其核武國家地位「不可逆轉」，兩韓關係正處於多年來的最低點。





