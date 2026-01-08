即時中心／林韋慈報導

剛結束訪中行程的南韓總統李在明昨（7）日在社群平台X上發出一篇意外貼文，向北韓最高領導人金正恩喊話。他在貼文中將自己與金正恩比喻為親密的企鵝，並引用南韓超人氣卡通《波露露》（Pororo）的語氣寫道：「去見面吧，波在明（Po Jae Myung）與波正恩（Po Jong Un）。」

《淘氣小企鵝波露露》是南韓的經典兒童動畫，主角小企鵝波露露因家喻戶曉，更被戲稱為「波羅總統」。該動畫最特別的一點是，在2000年代初期兩韓關係緩和時，雙方一起共同製作該動畫，早期更曾外包給北韓工作室參與。

廣告 廣告

李在明剛結束中國訪問行程，外界才判斷，他可能寄望於中國最高領導人習近平協助解決北韓核武問題，並傳出此行曾請求北京促使平壤重返談判桌，但北京尚未做出行動。李在明的貼文中寫道：「在這個朝鮮半島上，終有一天，混亂與對立的不正常狀態將被克服，彼此尊重、共存共榮的日子一定會到來吧。也祝北方在新的一年裡福氣滿滿……」並以輕鬆幽默的語氣呼籲：「去見面吧，『小在明』和『小正恩』。」

快新聞／李在明稱用企鵝喊話北韓 「見面吧！小正恩小在明」

智利企鵝。（圖／擷取自한겨레21）

該貼文附上的企鵝照片，連結至一篇由盧順澤（No Soon-taek）撰寫的詳細文章，介紹《波羅羅》動畫與企鵝特性。文末更呼應南北韓議題，提出發人深省的思考：「南北韓能否將這份基因刻入人心？能否讓波羅羅成為橋樑，讓小在明與小正恩相見呢？」





原文出處：快新聞／李在明結束訪中行程PO企鵝照 喊話北韓：見面吧！小正恩與小在明

更多民視新聞報導

跟進蔣萬安、謝國樑 盧秀燕：台中公立國中小營養午餐免費

18萬學生受惠！陳其邁宣布：高雄公立國中小營養午餐全面免費

女童剪「小英頭」引蔡英文親回！吳思瑤大讚：彰顯專業女性樣態

