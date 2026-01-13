李在明總統訪日前夕接受NHK專訪 坦言中日衝突是2國問題 南韓不宜介入

總統李在明指出，強調避免不必要地介入台灣問題，維護東北亞和平穩定。（圖片來源／李在明臉書）

南韓總統李在明1月13日下午抵達大阪關西機場，與日本首相高市早苗舉行高峰會，討論經濟和區域挑戰等議題。在此前一天，他接受《日本放送協會》（NHK）訪問時強調避免不必要地介入台灣問題，維護東北亞和平穩定。

中日衝突不利區域和平

根據NHK公佈的問答全文，此次訪談深入探討李在明政府的對日政策、如何推進韓日合作及應對相關挑戰，以及中韓日關係等議題。

廣告 廣告

12日，李在明總統在接受日本NHK電視台採訪時，在回答有關中韓日關係、首爾在台灣問題和歷史問題上的立場等問題時，李在明表示，每個國家都有其自身的核心利益和根本生存，這至關重要，他強調相互尊重，以及確保被尊重，都至關重要。

被問及面對中日關係降溫，南韓有何立場？他回答：「我已直接告訴中國國家主席習近平，對南韓而言，與日本的關係與與中國的關係同等重要。」

關於台灣問題，李在明總統表態說：「很明顯，習近平主席對日本的立場抱持非常負面的看法。」據悉，日本首相高市早苗在去年11月7日發表「台灣有事論」，引發北京強烈不滿，中國隨後也祭出多項反制措施。

但是他說明：「我認為中日衝突不利區域和平，但這是中日兩國的問題，我們南韓不應該深入介入或干預。」他接著說：「從東北亞和平穩定的角度來看，中日兩國對抗是不可接受的，因此我們希望透過對話順利解決這個問題。」

中國和日本都渴望拉攏南韓

另一方面，李在明總統受訪時指出，全力支持推動日本與南韓首領會晤。他表示：「我認為，日朝關係發展到能夠溝通、對話和解決問題的階段，對雙方都有好處。南韓願為此創造條件。」

隨著李在明總統在中日之間艱難前行，中日都渴望拉攏南韓。李在明訪日，首要任務是在促進日韓兩國關係更加緊密，但與此同時，避免捲入衝突，更希望有助於緩和緊張局勢。

在東亞地區錯綜複雜的三角關係中，中日韓3國小心翼進行管理，而這一切都發生在日益加劇的全球不確定性背景下，美國總統川普對委內瑞拉咄咄逼人突襲，便是明證。在東北亞各國以及歐洲，世界各國正在分裂成各個勢力範圍，這現象成為政治議題的焦點。

日韓領袖同意加強兩國合作

在接受NHK專訪後，李在明1月13日前往奈良，與日本首相高市早苗舉行日韓峰會。兩人同意加強2國之間的合作。由於兩國都面臨日益增長的不確定性和區域挑戰，兩國關係有時會比較緊張。

《美聯社》報導，周二峰會開始時李在明表示：「我認為，在當前複雜多變的國際秩序下，我們必須繼續朝著一個嶄新、更美好的未來邁進，因此，韓日合作比以往任何時候都更加重要。」

高市表示，「我重申進一步改善日本與南韓關係的決心，因為我相信兩國應該合作，為地區穩定做出貢獻。」

「今年我將把日韓關係提升到更高水平。」高市表示，她的目標是在東京與中國日益惡化的爭端之際，確保東京與首爾保持穩定的關係。不過，李在明的表態，意味著先前有政治人物喊出日韓台三國組成亞洲版的北約組織「亞約」計畫，暫時不會發生。

(原始連結)





更多信傳媒報導

紀念蔣經國逝世38週年 鄭麗文進入陵寢稱「與經國先生說說話」

黃國昌結束快閃訪美現正搭機返台 抱怨媒體引述華府消息要他別親中

伊朗政府鎮壓民眾 川普先出「前菜」：與伊朗有貿易往來國家徵收25％關稅

