李在明繼續訪中行程 將晤李強及趙樂際

（中央社台北6日電）韓聯社報導，正對中國進行國是訪問的韓國總統李在明今天將分別會見中國國務院總理李強和中國全國人大常委會委員長趙樂際。

韓聯社報導，有觀點推測，李在明和李強將就深化韓中經濟和文化合作的方案進行討論。李在明和趙樂際也將對促進雙邊交流與合作的重要性形成共識，並共商具體方案。

李在明5日與中國國家主席習近平舉行會談，時長90分鐘。兩人對經濟合作、文創內容交流、中方在黃海設置的構造物、中國漁船非法捕撈、韓半島和平與穩定等議題進行討論。兩國政府部門簽署了15項合作文件，兩國企業家還在韓中商務論壇上探索人工智慧和娛樂產業等多個領域合作方案。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150106