李在明習近平明年初擬會面 韓外長談黃海爭議：「圍牆」先建好、管好

編譯張渝萍／綜合報導

南韓與中國領導人明年初有望會面！根據韓聯社報導，南韓外交部長趙顯22日表示，目前韓中兩國正在推動領導人明年初會面事宜，若成行，屆時促進東北亞地區和平穩定將會是重要議題之一。

儘管正在洽談兩國元首會面，但對於領土爭議南韓也是把話先說在前。報導指，趙顯強調，鄰國要保持良好關係，就得把「圍牆建好、管好」，並稱會針對黃海爭議進行溝通。

目前韓中兩國正在推動李在明與中國國家主席習近平明年初會面事宜。（圖／翻攝自X平台 @SpoxCHN_MaoNing）

根據韓聯社與《韓國時報》報導，趙顯表示，總統李在明與中國國家主席習近平明年初的會面「具體日期」將會很快公布。

趙顯指出，若李習會將成行，雙方將會從戰略層面探討兩國要如何為東北亞與和平繁榮更進一步合作，而說服北韓重返談判對話桌也會是重要議題之一。

除此之外，韓中兩國也因黃海爭議在外交上有摩擦。報導指，中國在黃海的「韓中暫定措施水域（PMZ）」一帶，單方面陸續設立13個浮標、2個養殖場與綜合管理平台，一共有16個設施。此舉讓南韓相當憂心是否與中國在南海權力擴張的手段一樣。

因此，趙顯被問及此事時回應，鄰國之間要保持良好關係，就需把「圍牆」建好、管好、守好，並稱相關問題將在這層面進行討論。趙顯還稱，若有必要，他將直接與中國外長王毅會面或電話溝通；另外，他也透露政府也就李在明明年初訪日一事與日本協調中。

