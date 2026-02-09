李在明致賀高市早苗 邀約韓國會面

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國總統李在明今天透過社群網站發文，恭賀日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中的勝利，期盼盡快再於韓國會面。

李在明稍早在社群平台X上同時以韓語及日語發表對高市的祝賀訊息，表示「真心祝賀高市首相在眾議院選舉勝利」，期盼日本在高市的領導下更加發展。

李在明提到1月在日本奈良舉行的韓日雙邊會談，希望在雙邊的信賴及連結基礎上，開展更廣、更深的合作關係；他也期待在不久的將來，能再進行下次穿梭外交，邀請高市在韓國見面。

高市去年10月當選自民黨總裁（黨主席），之後在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上第一位女首相。為推動「可能造成國論分裂的政策」，她大膽在例行國會開議之初就解散眾議院，表示「希望身為主權者的人民決定高市早苗是否適合擔任首相」。

隨著8日的日本第51屆眾議院大選落幕，自由民主黨在高市率領下，取得單獨突破眾議院2/3的310席以上成績，刷新戰後單一政黨最高議席紀錄。（編輯：張芷瑄）1150209