李在明與習近平互贈禮 小米手機引幽默對話

▲韓國總統李在明與中國國家主席習近平1日舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明與中國國家主席習近平於1日在亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間進行會晤，這是習近平相隔11年後再度訪韓。在會後交換禮物的環節時，習近平送上小米手機當禮物，李在明當場打趣地詢問「通訊安全做得怎樣？」習近平則回答「可以檢查有沒有後門」，兩人互開玩笑成為熱門話題。

根據韓國經濟日報等韓媒報導，李在明和習近平在APEC峰會期間舉行了會晤，並互贈具有象徵意義的禮物。李在明拿出LG生活健康公司的化妝品送給習近平夫人彭麗媛，其他禮物還包括1套白瓷茶具、1個以香榧樹製作的榧木圍棋棋盤和螺鈿漆器圓形托盤。

當習近平看到化妝品的時候，開玩笑地問：「這是女性用的嗎？」李在明聽了忍不住大笑。

習近平則回贈2支小米旗艦手機，並在介紹小米手機時，還表示這款手機的顯示器是「韓國產品」。

李在明仔細看了手機後，接著問道：「通訊安全做得好嗎？」引發在場人士一陣哄堂大笑。習近平聽完翻譯後，回答說：「您可以檢查一下是否有後門。」

▲習近平贈送李在明2支小米旗艦手機。（圖／翻攝自News 1）

後門是一種可以繞過安全系統、存取資訊的駭客手段。李在明對中國贈送的手機開了關於「資訊安全」的玩笑，習近平則幽默地回應「請檢查看看」。習近平的話再次引發笑聲，李在明也鼓掌大笑。

除了小米手機外，習近平還贈送了玉石製成的硯台和毛筆等文房四寶套組，以及習近平夫人彭麗媛女士為李在明夫人金惠景女士準備的中國茶杯套組。李總統表示：「非常感謝這麼珍貴的禮物，謝謝。」並稱讚茶杯套組「非常漂亮」。

