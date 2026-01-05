李在明與習近平會面 討論黃海爭議與兩岸關係等敏感話題

編譯張渝萍／綜合報導

在全球關注委內瑞拉的同時，南韓總統李在明人正在中國進行國是訪問，是他就任後首次訪中。5日下午，李在明與中國國家主席習近平見面。

根據韓聯社報導，兩人將就韓半島無核化等地區安全局勢和經濟合作等議題交換意見。雙方還可能談及中方鬆綁「限韓令」和中國在黃海爭議區設立浮標與養殖平台等設施、兩岸關係等敏感話題。

南韓總統李在明5日下午與中國國家主席習近平見面。圖為去年11月兩人在APEC的資料畫面。（圖／翻攝畫面）

報導指，李在明與習近平此次會面，是自去年11月1日兩人在APEC慶洲峰會上見面後的第二次會面。

李在明前一日與旅華韓僑座談時表示，在推動韓半島和平與統一的進程中，中國是韓方極其重要的合作夥伴。此外，兩國政府還將以首腦會談為契機就經濟、產業、氣候、交通領域簽署10多項合作諒解備忘錄。

