李在明要孫正義繼續扮演「國師」 兩人共商南韓要成為全球前三大AI強國

軟銀董事長孫正義拜會南韓總統時表示，這次他希望強調超級人工智慧（ASI）即將到來的重要性。（圖片來源／YT影片截圖）

《韓國時報》（Korea Times）報導，根據總統府消息，李在明總統今天（12月5日）在龍山總統辦公室接見軟銀董事長孫正義，雙方就擴大人工智慧（AI）、半導體和大型基礎設施投資項目的合作進行討論。

孫正義示警「ASI」即將到來

在上午10點開始的70分鐘會談中，李在明總統感謝孫正義董事長先前對金大中和文在寅等多位南韓前總統提出的建議。他希望孫正義繼續提供指導，幫助南韓成為世界三大AI強國之一。

廣告 廣告

李在明總統表示：「韓國人民既了解人工智慧的風險，也了解其帶來的益處。我們正在努力降低風險，同時投資於AI的潛力。我相信AI可以像供水和污水處理系統一樣，成為所有公民和國家都能享用的基本公共基礎設施。我們的目標是建立一個AI基礎社會，讓每個公民、每個企業、每個組織都能至少會應用AI的基本功能。」

李在明也強調韓日合作發展AI科技的重要性，他一方面感謝孫正義在韓美協商時給了很多幫助，也期望未來他能成為日韓合作發展AI的橋梁。

對此，孫正義回顧他過去對南韓總統的建言，指出他曾在金大中總統任內強調寬頻通訊的重要性，之後在文在寅總統任內強調AI的重要性。他表示，這次他希望強調超級人工智慧（ASI）即將到來。

ASI可能比人腦聰明一萬倍

孫正義解釋說，ASI指的是比人腦聰明10倍到1萬倍的智慧。雖然關於通用人工智慧（AGI）何時能夠達到人類認知水準的爭議仍未有定論，但他認為，ASI代表一次更為巨大的飛躍。

「將人類與ASI進行比較，就像將金魚與人類進行比較。沒有人會把狗的大腦與金魚的大腦進行比較；人類的智能比金魚先進數萬倍。」孫正義指出。

「金魚不會算數，也不會學習字母。金魚的硬體與人類不同，牠們的大腦神經元和突觸都不同。重要的不是數據訓練或經驗，硬體本身定義大腦，硬體是指大腦具備的整體架構。」孫正義進一步說明。

孫正義警告說，人類可能很快就會像金魚一樣，因為他所定義的人工智慧（ASI）指的是比人類大腦能力強1萬倍的大腦。

「我們必須摒棄試圖控制、訓練或管理AI的想法，相反地，我們需要思考如何與AI和諧共處。」他說。

能源短缺恐威脅南韓發展AI的野心

孫正義進一步強調，能源、半導體、大數據和教育是南韓邁入人工智慧時代的四大支柱。他建議，鑑於南韓目前的情勢，必須大幅提升資料中心容量，並加強保障AI發展所需的能源供應。

緊接著，孫正義警示，能源短缺恐威脅南韓發展AI的野心，他強調能源是發展AI的關鍵障礙，而且南韓應著重於與美國合作推進核電項目。

孫正義特別指出：「從南韓企業公佈的資料中心建設計劃來看，與韓國作為AI強國的願景和潛力相比，規模實在太小。」他提到美國正在推進的吉瓦級星門（Stargate）項目，AI科技需要龐大的資料中心，而支撐這些數據中心的能源至關重要。

孫正義認為，雖然南韓的AI技術和半導體（晶片）已經發展成熟，但是AI革命的薄弱環節在於能源，他對此表達擔憂，認為南韓和日本一樣，在能源保障方面遭遇地理和結構上的困難。

(原始連結)





更多信傳媒報導

8歲兒踢足球與同學爆爭執 賴瑞隆自責：對孩子們很抱歉

2026大選》陳水扁為何力挺邱議瑩及陳亭妃？ 邱曾是「正義連線」、陳曾是「一邊一國連線」

美加警告：中國駭客植入後門程式 長期滲透政府網路意圖破壞基礎設施

