李在明要求提供潛艦核燃料 川普點頭磋商
美國總統川普（Donald Trump）跟南韓總統李在明，29號在慶州舉行美韓峰會，雙方達成重要貿易協議，南韓將在美投資3500億美元，美方同意對韓國商品徵收的對等關稅，將從25%降為15%，其中涵蓋汽車關稅，南韓輸美半導體的關稅也不會高於台灣，此外川普也同意南韓打造核動力潛艇，取代傳統的柴油動力潛艇。
川普亞洲行最後一站，在南韓取得豐碩成果。圖／美聯社、路透社
南韓同意在美投資的3500億美元，其中2000億是現金投資，1500億投入造船產業合作，換取美方同意將對韓國商品徵收的對等關稅，從25%降為15%，包括汽車關稅，南韓總統辦公室政策室長金容範表示，即使前一晚前景並不樂觀，但今天卻取得重大進展。
至於南韓的半導體關稅則不會高於台灣；李在明也同意增加軍費，同時提出希望美方提供南韓核動力潛艦燃料的要求，他強調，如果韓國能利用自身技術建造潛艇在朝鮮半島海域進行防禦活動，美軍負擔將大大減輕。
川普30號在社群發文表示，南韓同意購買大量的美國石油和天然氣，並指出南韓企業對美投資未來將超越6000億美元，美韓軍事同盟比以往任何時候都要強大，因此他同意南韓打造核動力潛艇，取代現有的傳統柴油動力潛艇。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／陳盈真
