李在明要求提供潛艦核燃料 川普點頭磋商

美國總統川普（Donald Trump）跟南韓總統李在明，29號在慶州舉行美韓峰會，雙方達成重要貿易協議，南韓將在美投資3500億美元，美方同意對韓國商品徵收的對等關稅，將從25%降為15%，其中涵蓋汽車關稅，南韓輸美半導體的關稅也不會高於台灣，此外川普也同意南韓打造核動力潛艇，取代傳統的柴油動力潛艇。

川普亞洲行最後一站，在南韓取得豐碩成果。圖／美聯社、路透社

南韓同意在美投資的3500億美元，其中2000億是現金投資，1500億投入造船產業合作，換取美方同意將對韓國商品徵收的對等關稅，從25%降為15%，包括汽車關稅，南韓總統辦公室政策室長金容範表示，即使前一晚前景並不樂觀，但今天卻取得重大進展。

廣告 廣告

至於南韓的半導體關稅則不會高於台灣；李在明也同意增加軍費，同時提出希望美方提供南韓核動力潛艦燃料的要求，他強調，如果韓國能利用自身技術建造潛艇在朝鮮半島海域進行防禦活動，美軍負擔將大大減輕。

川普30號在社群發文表示，南韓同意購買大量的美國石油和天然氣，並指出南韓企業對美投資未來將超越6000億美元，美韓軍事同盟比以往任何時候都要強大，因此他同意南韓打造核動力潛艇，取代現有的傳統柴油動力潛艇。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

川習會結束！川普緊握習近平雙手「講悄悄話」 習飛慶州出席APEC

川習會釜山登場！ 兩人握手展開會談 習近平：中美有摩擦很正常

川習會今上午登場！ 川普：會有很好效果