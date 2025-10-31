李在明見黃仁勳 發下豪語「南韓當印太AI首都」
輝達昨宣布，將與南韓政府、三星、ＳＫ、現代汽車與NAVER Cloud展開重大合作，用廿六萬顆ＧＰＵ（圖形處理器）打造南韓主權ＡＩ基礎設施。三星、ＳＫ、現代汽車三大集團深耕半導體、電信、汽車領域，對南韓科技發展有至關重要影響，也讓業界格外關注輝達與南韓企業間的合作動向。
南韓總統李在明昨天下午接見輝達執行長黃仁勳及多位南韓龍頭企業領導人。李在明致詞表示，南韓目標成為印太地區的ＡＩ首都，貝萊德與OpenAI等國際企業近期都決定加入將南韓發展為印太地區ＡＩ樞紐的計畫，「期待輝達也加入，共同打造基礎設施、技術、投資良性循環的ＡＩ生態系」。
黃仁勳指出，南韓在科技業與製造業的領先地位，使其處於ＡＩ產業革命核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。正如南韓實體工廠以精密的船舶、汽車、晶片與電子產品啟發全球，如今，這個國家更能輸出智慧技術，帶動全球轉型。
輝達與南韓三大集團各有不同面向的合作，但基本都涵蓋了ＡＩ智慧工廠領域。
三星宣布，將與輝達攜手合作打造ＡＩ超級工廠，加速次世代半導體、行動裝置與機器人的研發與生產。這個全新的ＡＩ工廠將超越傳統自動化，是一個智慧製造平台，三星也將運用輝達技術，推動製造自動化、人形機器人，打造結合ＡＩ與機器人的智慧製造生態系統。三星與輝達原本就有廿五年的合作關係，除了現有的合作，也將共同開發ＨＢＭ４（高頻寬記憶體）。
輝達與ＳＫ集團除了打造ＡＩ工廠之外，也將與ＳＫ海力士合作發展ＨＢＭ（高頻寬記憶體）及新一代先進記憶體解決方案，並打造雲端基礎設施，以支援數位孿生與ＡＩ代理開發。ＳＫ集團的ＡＩ工廠第一階段預計於二○二七年底前完工，完工後，該工廠預期成為南韓最大規模的ＡＩ工廠之一。
黃仁勳表示，ＳＫ集團是關鍵的記憶體技術合作夥伴，協助輝達打造全球最先進的ＧＰＵ運算平台，進而推動全球ＡＩ發展；ＳＫ集團會長崔泰源指出，雙方合作將協助南韓各產業突破在傳統規模、速度與精準度上的限制，ＳＫ集團以輝達ＡＩ工廠為基礎，打造推動新世代記憶體、機器人、數位孿生與智慧ＡＩ代理的核心基礎設施。
輝達與現代汽車的合作，涵蓋汽車、智慧工廠與裝置端半導體等領域的ＡＩ技術能力，聚焦訓練自駕車與機器人模型，並將與政府共同投資卅億美元推動南韓「物理ＡＩ」應用，以加速生態系發展。
除了三大集團，輝達也與南韓本土最大軟體平台商NAVER關係企業NAVER Cloud合作，部署六萬顆ＧＰＵ，用於大型語言模型訓練與生成式ＡＩ服務。
