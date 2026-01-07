李在明親暱合影習近平 背景的他「區別對待」成東亞複雜外交局勢焦點

南韓總統李在明與中國國家主席習近平舉行首腦會談，中國外交部亞洲司司長劉勁松其「表情溫差」竟意外成為焦點。（翻攝自李在明 X）

正在中國進行國賓訪問的南韓總統李在明，5日與中國國家主席習近平舉行首腦會談。隨著會談畫面陸續公開，除了首腦間的互動，鏡頭角落捕捉到的中國外交部亞洲司司長劉勁松，其「表情溫差」竟意外成為解讀東北亞複雜局勢的關鍵。

中國外交官劉勁松去年11月18日在面對日本官員時，曾因雙手插口袋、面無表情的傲慢姿態引發外交爭議。《韓聯社》報導，此次中韓首腦會談中，當李在明拿著習近平贈送的小米手機進行自拍時，劉勁松在旁全程維持親和笑容，與過去形象形成強烈反差，引發熱烈討論。對此，中國媒體與網民多將此解讀為「中國式好客」，強調對朋友與敵人的不同態度。

中國官媒去年釋出一張劉勁松「雙手插口袋」的照片，被日媒視為中國大外宣。（翻攝自@ZhuYu74660 X）

這場微妙的表情變化，精準演繹了當前中國外交「區別對待」策略。自日本首相高市早苗發表涉及台海局勢的敏感言論後，中日政治關係急轉直下，北京透過官員在外交場合的冷淡神情，傳達對日方立場的不滿。

然而，根據《日本經濟新聞》報導，劉勁松去年剛與日本外務省官員結束充滿火藥味的會面後，隨即轉往大連視察日系企業，不僅認真聽取營運報告，離去前甚至與企業負責人擁抱，藉此營造極為友好的氛圍。分析指出，中國在內需疲弱、外資投資轉趨低迷的困境下，中方正試圖將政治對立與經濟合作脫鉤，避免對經濟造成二度傷害。

