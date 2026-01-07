李在明訪上海 外界關注中韓經濟與歷史連結
（中央社記者張淑伶上海7日電）正在中國訪問的韓國總統李在明昨晚抵達上海，他在社群媒體上稱，上海在韓中關係發展歷史中占據重要位置，又是兩國交流的重要門戶。外界關注上海行在強調兩國經濟關係和歷史情感連結的意義。
李在明6日晚間與中共上海市委書記會見。根據上觀新聞，陳吉寧說，「中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴」。願在兩國元首戰略引領下，進一步加強溝通對接，促進人員往來，增進理解互信，在深化友好交流交往中更好把握合作機遇、拓展合作空間、實現合作共贏。
李在明則表示，上海是韓中交流交往的節點城市，感謝保護在上海的大韓民國臨時政府舊址。期待把握中國「十五五（2026到2030年）」規劃帶來的機遇，找到新的合作增長點，在持續推動人員往來中加深彼此瞭解、增進睦鄰友好。
李在明今天上午出席韓中風險初創企業峰會，下午將訪問大韓民國臨時政府舊址，此地是重要的韓國民族獨立運動遺址，過往已有多名韓國總統到訪。
他今天上午在其社群平台X的帳號上發文說，「上海承載著兩國為恢復國權並肩作戰的歷史，團結的記憶已刻在韓中關係歷史中，這將促進兩國合作前景更加明朗堅實」。
李在明先前稱今年是「韓中關係全面恢復的元年」。北京日報京報網指，李在明就任總統後首次訪中選擇上海，是歷史情感、經貿往來、人文交流等多重因素共同作用的結果，邁出兩國構築共同價值、深化政治互信、拓展務實合作的重要一步。
報導說，上海在區域經濟合作、綠色低碳發展等領域的實踐，也與中韓擬推進的環境合作、第三方市場合作高度契合。有中國學者分析，中韓雙方此次有望在半導體、電動汽車和人工智慧等領域簽署多項諒解備忘錄。
根據中國新聞週刊，自2018年以來，中韓貿易額常年保持在3000億美元左右。2025年，中國保持韓國的第一大貿易夥伴。韓方數據顯示，去年韓國對中出口1308億美元（約新台幣4.1兆元），占韓國出口總額的18.4％。
此次李在明訪問中國還包含龐大的經濟代表團，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨這四大集團掌門人在內的200多名韓國企業家，外界認為是一場務實而審慎的經濟外交布局。（編輯：廖文綺）1150107
