李在明訪中前先交心？大讚習近平是可靠鄰居

▲韓國總統李在明在訪中前先接受中國官媒《央視》專訪，李在明說台灣問題是中國最關注的議題，而韓國「尊重一個中國」的立場沒有改變。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明即將於4日至7日走訪中國進行國是訪問，時機正值中國與日本關係陷入緊張之際，首爾在台灣問題的立場也成為外界關注焦點。而李在明在訪中前先接受中國官媒《央視》專訪，李在明說台灣問題是中國最關注的議題，而韓國「尊重一個中國」的立場沒有改變。李在明還說去年11月與習近平當面會晤後，覺得習近平是「可靠的鄰居」，感覺能夠「並肩合作、互相幫助」。

根據《韓聯社》報導，李在明在專訪中表示，「韓中建交時，韓國政府與中國政府之間所達成的共識，至今仍然是規範韓中關係的核心準則。我本人同樣尊重『一個中國』」。報導指出，「一個中國」是北京所主張的原則，意指中國大陸與台灣、香港、澳門不可分割，且代表中國的合法政府只有一個。韓國自1992年與中國建交以來，就對外表明支持此一立場。

李在明也談到了韓中未來具體可能的合作方向，「在包括AI在內的尖端產業領域，建立水平、對等的合作關係，讓彼此都能受益，是最重要的事情」。李在明特別點名中國的太陽能產業，「幾乎稱霸全球」，並認為「在這個領域的合作，將為韓國開啟相當巨大的機會之門」。

李在明強調，東北亞的和平與穩定、共同繁榮，對中國與韓國而言都是重要課題。李在明表示，韓國與中國之間過去曾有一些誤解或摩擦，「希望藉由此次訪問消除誤會，推動兩國關係邁向新的階段」。

李在明重提小米手機玩笑大讚習近平

李在明也談到去年11月在慶州與習近平的首次會晤，說親自見到習近平後，「給我一種『可靠的鄰居』、『能夠並肩合作、彼此有幫助的鄰居』的感覺，是一位卓越且視野寬廣的領導人」。李在明表示自己當時曾用小米手機開了句玩笑，「習主席非常豪爽地接住了這個玩笑。這也讓韓國國民對習主席的人品留下相當好的印象」。

當時的情況是習近平贈送李在明小米手機作為禮物，而李在明立即打趣詢問說「通訊安全沒問題吧？」讓習近平哈哈大笑，並笑著回答說「你可以檢查有沒有後門」。

▲習近平贈送李在明2支小米旗艦手機。（圖／翻攝自News 1）

針對《央視》問到韓國與中國過去都曾發生過抗日運動，李在明表示日本當年「為了本國利益而侵略他國、屠殺他國人民的事情，絕不應再度發生」，並稱韓中擁有共同的歷史經驗，「我認為非常重要」。

