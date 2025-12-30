李在明訪中前圍台軍演 韓媒：中國為南韓劃紅線「隨時可能成為下個對象」

圖為2025年11月1日，中國國家主席習近平出席APEC峰會第二階段非正式閉門會議，位置安排在主辦國南韓總統李在明旁。韓聯社／路透社資料照



據南韓媒體今天（12/30）報導，中國與日本近來關係急轉直下，南韓總統李在明預計明年1月初訪問中國，就在李在明訪中之前，中國發動大規模圍台軍演，韓媒分析，中國正在為南韓劃下紅線，強調台灣問題是中國核心利益，並透過對日本的全方位施壓，向南韓傳遞訊號：「如果南韓越線，隨時可能成為下個對象。」

2027年攻台可能性？ 南韓無法「隔岸觀火」

據韓媒《中央日報》報導，中國昨天宣布大規模軍事演習，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北方、西南方、東南方，以及東方海域，展開「正義使命－2025」，模擬包圍台灣、阻斷駐日美軍後方支援的作戰。

美國曾示警，中國對台動武的時間，可能落在2026至2027年之間，並以此制定應對戰略，中國軍方選在2026年到來前夕，舉行大規模軍演，提高軍事威脅層級，受到外界關注。

韓媒指出，對於南韓來說，這絕非能夠「隔岸觀火」的發展，因為南韓總統李在明預計於明年1月初，以國賓身分訪問中國，中共的大規模軍演，就在李在明訪中之前上演。

李在明先訪中「日本排後面」 盼中國化解北韓核問題

報導提到，今年10月31日至11月1日，亞太經濟合作組織（APEC）高峰會於南韓慶州舉行，出席的日本首相高市早苗與中國國家主席習近平，均邀請李在明回訪。

部分日媒原本判斷，李在明可能在12月或明年1月，率先訪問高市早苗的家鄉奈良，但最終李在明卻決定1月初先訪中，早於訪日行程，評論認為，李在明的決定顯示，南韓政府希望優先改善長期冷淡的韓中關係，並促使中國在北韓核武問題上扮演「建設性角色」。

韓媒強調，近來日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，導致中國與日本關係急轉直下，如今又出現圍台軍演，李在明的出訪順序顯得更加敏感，也有人解讀，在即將舉行的中韓高峰會上，中方密切關注南韓在相關議題的立場，因此中方對日本的全方位施壓，也是在向南韓等周邊國家警告：「隨時可能成為下個對象」，要求南韓不要像日本一樣越線。

南韓「以韓美同盟為核心」VS.中國「台灣問題是核心利益」

檀國大學政治外交學系教授金鎮浩（김진호，音譯）表示：「這次軍演在中國國內，釋出政治團結的訊號，但也是向韓國傳達『台灣問題是中國核心利益，來訪時不要談論其他事情』，韓國應該在堅守原則的情況下，靈活避開高度敏感議題。」

國立外交院教授金漢權（김한권，音譯）則認為：「中國透過軍演，展現兩岸統一的強烈意志，韓國必須做好準備，中方可能要求我方對台海問題表態。」

韓國外國語大學國際區域研究所教授姜俊榮（강준영，音譯）分析：「中國這次的軍演，是對韓國劃下台灣問題的紅線，李在明政府已經提出『以韓美同盟為核心的實用外交』，韓國應維持立場，並推動與中國改善關係。」

