李在明訪中前夕央視專訪 稱「國家不應為了自身的利益侵犯他國」

即時中心／林韋慈報導

韓國總統李在明預計在明（4）日訪問中國，5日李習會登場。李在明在訪中前夕，接受中國官媒央視《高端訪談》專訪，談及中韓關係與去年與中國國家主席習近平的會晤。此次李在明訪中行程，也引發外界關注雙方是否將就北韓核武問題及台灣相關議題進行討論。

中國中央電視台於2號釋出《高端訪談》專訪內容。李在明在節目中坦言，中韓之間過去確實存在一些矛盾與誤解，此次訪中正是希望藉由溝通化解歧見，推動韓中關係邁向新的發展階段。

廣告 廣告

李在明也指出，韓國社會目前面臨許多困難，經濟的分層以及經濟停滯，他認為中國對於科技基礎人才的投入，可以帶動韓國與中國的互動與交流。在專訪中，主持人問及李怎麼看待中華人民共和國80周年與韓國光復80周年，該如何攜手傳承為民族獨立而並肩作戰的歷史記憶，李則回應，國家不應為了自身的利益侵犯他國，且不能損害他國的國家利益，應該和平共處。他強調，為了本國利益而侵略他國，屠殺他國人民的事情絕對不能再發生。

回顧去年11月1日，習近平在韓國慶州與李在明會晤時，曾贈送對方兩部小米手機。李在明當時輕拍手機盒，笑問「通訊保安怎麼樣？」習近平則回應，指著手機說「你看看有沒有後門？」此一互動被李解讀為「幽默」，並稱印象深刻。外界也關注在中日關係交惡後，中韓會如何交流。





原文出處：快新聞／李在明訪中前夕央視專訪 稱「國家不應為了自身的利益侵犯他國」

更多民視新聞報導

美國官員稱「馬杜洛遭捕」 委內瑞拉副總統證實了：不知總統夫婦下落

A-Lin「那魯7-11」爆紅 台鐵跟風廣播：請留在原地

中媒掀沈伯洋隱私 國際組織及我政府譴責「數位人肉搜索」行徑

