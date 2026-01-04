李在明訪中前夕…北韓今發射彈道飛彈！韓媒：刷存在感

南韓聯合參謀本部（聯參）今天證實，北韓當天上午向東部海域方向發射了彈道飛彈。

北韓領袖金正恩。（圖／美聯社）

《韓聯社》報導，這是北韓新年以來首次發射彈道飛彈，距離上次去年11月7日發射短程彈道飛彈以來，已有2個月。恰逢當日，南韓總統李在明將啟程前往中國大陸進行國是訪問。韓中首腦會談將於5日舉行，預計議題將涉及北韓無核化問題，報導指出，北韓可能透過射彈「刷出存在感」。

另外，由於前一天美國對委內瑞拉實施軍事打擊，並抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），報導分析指，「在此背景下，北韓此舉或意在凸顯自身具備了不同於委內瑞拉的軍事力量。」

與此同時，北韓上月28日在西部海域進行遠端戰略巡航飛彈發射訓練，北韓領袖金正恩到現場觀摩。《韓聯社》引述北韓官媒指出，該飛彈沿著預定軌道分別飛行10199秒和10203秒，並擊中了靶標，旨在檢驗遠端飛彈部隊的反擊應對態勢和戰鬥能力。

報導稱，金正恩對訓練結果表示極大滿意，他強調，「我黨和政府將一如既往地集中一切力量，無限度地、持續地加強和發展國家核戰鬥武力。」

