李在明訪中前讚習近平「偉大領導人」！稱南韓尊重一中原則

中國國家主席習近平將自4日開始，接待南韓總統李在明的國是訪問。此舉正值中日關係因台灣問題陷入1972年建交以來的歷史性低點之際，而北京明顯想借此強化與首爾的關係。

據《路透社》報導，李在明此次訪問，將是他在短短2個月內第2次與習近平會面。分析人士指出，如此罕見的密集互動，顯示中國對加強雙方經濟合作與觀光交流抱持高度興趣。

此外，這次國是訪問也是李在明自去年6月就任以來首次訪中，其邀請時機被外界視為1項經過精算的外交安排，特別是在南韓總統即將訪問日本之前，藉此深化中韓雙邊關係。

韓國外國語大學（Hankuk University of Foreign Studies）政治經濟學教授姜俊榮（Kang Jun-young，音譯）表示：「中國希望比以往更強調南韓的重要性。」他補充，中國似乎已在戰略上判斷，讓李在明在南韓再次與日本舉行領袖峰會前訪中，會是較佳的選擇。

在出訪前夕，李在明於2日接受中國中央電視台（CCTV，官方簡稱「央視」）專訪時，公開讚揚習近平，「我認為他是1位真正偉大且具有遠見的領導人。」他解釋，習近平在非常短的時間內推動中國經濟成長與科技發展，並在複雜的地緣政治環境中，穩健地領導國家。

李在明補充，2個鄰國在許多領域都能合作，包括人工智慧等尖端產業。他也強調，雙邊關係中最重要的是建立對雙方都有利的經濟合作。2國在歷史、經濟、地理、政治和安全等領域緊密相連，在東北亞的和平、穩定、相互尊重和繁榮方面擁有共同利益。

另據陸媒《環球時報》報導，李在明還針對台海議題指出，韓中2國建交時達成的共識仍然是指導雙邊關係的核心原則，其有效性從未改變。他強調，韓國始終尊重「一個中國原則」，且在東北亞地區以及包括兩岸關係在內的周邊問題上，維護和平與穩定至關重要。中韓關係的基本立場在建交之初就已確立，具有原則性和根本性。

他也強調，和平共處至關重要，以國家利益為名的侵略行為或殺害平民的行為絕不能重演。他指出，歷史顯示人類容易重蹈覆轍，因此從過去吸取教訓顯得格外重要。在這方面，中韓2國共同抵禦侵略、並肩作戰的歷史經驗尤其寶貴。然而，僅僅銘記歷史是不夠的。除了尊重歷史，2國還必須繼續探索攜手共進的新途徑，為2國人民建立更和平繁榮的未來。

李在明政府日前透露，希望「恢復」與北京的關係，並承認中國是南韓最大的貿易夥伴。此舉標誌著南韓前總統尹錫悅更緊密地與華府及東京結盟、同時疏遠中國的外交政策，已出現重大轉向。

如今，南韓試圖在大國之間維持平衡，但在實務上更傾向與中國合作，以避免被捲入任何可能威脅這個亞洲工業強權地位的紛爭。李在明去年12月曾表示，他不會在中日之間的外交爭端中選邊站。

然而，中韓之間仍存在複雜議題，包括中國對南韓主要盟友美國的戰略挑戰，以及擁有核武、行事難以預測的北韓。而中國更是北韓最主要的盟友與經濟命脈之一。

前南韓國防部次長、現任非營利私營智庫「世宗研究所」（Sejong Institute）的資深研究員申範澈（Shin Beom-chul，音譯）指出，習近平與李在明可能會討論一些具爭議性的議題，例如推動韓美同盟現代化的努力。

目前約有2.85萬名美軍駐紮南韓，以因應來自北韓的威脅。美國官員正推動1項計畫，讓這些部隊具備更高的機動彈性，以回應其他潛在威脅，例如防衛台灣或制衡中國不斷擴張的軍事力量。

美軍駐韓司令布倫森（Xavier Brunson）上將於12月29日的1場論壇上表示，南韓不只是回應半島上的威脅，而是處於影響整個東北亞權力平衡的區域動態交會點。

李在明的國家安保室長魏聖洛則表示，南韓也將嘗試向中國保證，其發展核動力潛艦的計畫僅是為了嚇阻北韓，並非針對北京。

專家指出，李在明與習近平的議程同時還包括說服中國協助南韓促成與北韓的對話，尤其是在平壤當局已拒絕接受李在明釋出的善意之際。

此外，李在明的訪中行，預期也將討論2國在關鍵礦物、供應鏈以及綠色產業等領域的合作。南韓約有近一半的稀土供應來自中國，而稀土對半導體製造至關重要。中國同時也是南韓晶片出口的最大市場，占其年度出口量約1/3。據悉，南韓產業通商部長金正官與中國商務部長王文濤上個月才同意，將共同努力確保稀土供應的穩定性。

