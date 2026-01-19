李在明訪中後 韓中FTA第2階段談判北京登場

（中央社台北19日電）韓國總統李在明1月初訪中後，韓中自由貿易協定（FTA）第2階段談判今天起在北京舉行5天。這是李在明訪中後首度舉行的韓中FTA談判，也是屬於第2階段談判中的第13輪。李在明月初與中國國家主席習近平會談時，取得藉此輪談判加速推進市場開放的共識。

韓聯社報導，今天展開的韓中FTA談判，韓方由韓國產業通商部通商交涉室室長權慧珍擔任首席代表，中方則由中國商務部國際經貿關係司司長林峰擔任首席代表，雙方代表團共有30餘人參與談判。

報導提到李在明與習近平1月5日在北京舉行會談，會中針對努力推動FTA後續談判「在今年內取得進展」達成共識。根據兩人共識，雙方計劃藉由此輪談判，加速推進有關服務、投資、金融3大領域市場開放的磋商。

韓中兩國於2015年6月1日簽署FTA，同年12月20日生效。雙方並於2018年3月啟動FTA第2階段談判，在今天以前舉行過12輪談判和多場會議，針對服務與投資市場開放進行磋商。（編輯：邱國強/朱建陵）1150119