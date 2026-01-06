李在明訪中拿「小米手機」與習近平大玩自拍 X平台曬「人生代表作」

南韓總統李在明正在中國進行國是訪問，5號他與中國國家主席習近平會談90分鐘，展現全面恢復中韓關係的決心。習近平則罕見提到中韓兩國80年前共同抗日成功，有意在中日關係緊張當下，積極拉攏南韓。兩人之後在兩小時的國宴上互動持續熱絡，李在明還拿出去年11月慶州APEC期間習近平贈送的小米手機，當場玩起自拍。

南韓總統李在明夫婦踏上紅地毯，走進北京人民大會堂，現場鳴放21響禮炮，中國國家主席習近平以國賓禮遇接待，不只歡迎式陣仗龐大，從頭到尾也掛著燦爛笑容。而這是兩人繼去年慶州APEC後，兩個月內第二次會晤。

從90分鐘會談到2小時的國宴，互動熱絡，李在明更一度拿出APEC期間習近平贈送的小米手機，當場和習近平玩自拍，兩位第一夫人同樣沒缺席。事後李在明在X曬出照片，表示多虧這支小米，拍到人生代表作。

李在明X平台曬出「人生代表作」。圖／翻攝自X@Jaemyung_Lee

習近平提中韓80年前共同抗日 李在明：支持一中原則

中日關係因為日本首相高市台灣有事言論，降到新冰點，中韓力拼雙邊關係繼續回溫，李在明表示，這場峰會將讓2026年成為中韓關係全面恢復的元年。不過習近平卻指出，中韓有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇，顯然話中有話，他更罕見提到中韓在80年前共同抗日成功。外界分析，習近平暗示中國希望南韓在台海問題上支持北京，而非華府，李在明則在會談期間表示會堅持一中原則。

李在明這趟率領200多位南韓企業領袖，包括三星電子、SK以及現代汽車集團會長，雙方在科技創新、生態、交通及經貿合作等領域，簽署15份合作文件。習李會談同時達成共識，表示兩國領導將每年會晤，並推動國防部門溝通深化和交流。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／施佳宜

