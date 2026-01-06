李在明訪中接連會晤第2、3號高層領導人：韓中關係全面復原的元年

南韓總統李在明4日抵達北京，展開上任以來首次的訪中行程。（圖／達志／美聯社）

南韓總統李在明近日在北京密集展開高層外交，先後會晤被視為中國第2、3號高層領導人的國務院總理李強，以及全國人民代表大會委員長趙樂際，就推動韓中關係發展與深化合作進行意見交換。此次會談被外界視為韓中關係回暖的重要訊號。

韓國《Business Post》報導，李在明今天（6日）在釣魚台國賓館會見李強時表示，希望以此次訪中為契機，將今年打造為「韓中關係全面復原的元年」，並使雙邊關係發展成為不可逆轉的時代趨勢。他指出，期待雙方能如老朋友般坦率溝通，就未來合作方向深入交流，為韓中關係帶來突破性進展。

報導指出，雙方會談中特別強調「民生」與「和平」。李在明肯定李強在統籌中國經濟與穩定民生方面的角色，並期待中方在以民生與區域和平為基礎推動韓中關係方面持續發揮影響力。李強則回應，自李在明上任以來，振興經濟與改善民生始終是施政重點，並表示隨著雙方深化各領域合作，將為兩國人民帶來實質福祉。

隨後，李在明於人民大會堂會見趙樂際，呼籲在既有互信基礎上，獲得全國人大對韓中關係發展的支持。趙樂際回應指出，友好與合作始終是中韓關係的核心，在兩國領導人戰略引領下，雙邊關係正重回正軌並迎來新局面。

