李在明訪中收大禮！習近平贈「彭麗媛專輯」

▲韓國總統李在明4日至7日赴中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平舉行會談。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國總統李在明4日至7日赴中國進行國是訪問，與中國國家主席習近平舉行會談。韓媒披露，雙方互贈禮品，李在明收到習近平夫人彭麗媛的專輯。

韓聯社報導，李在明日前對中國進行國是訪問期間，收到習近平贈送的禮物，青瓦臺依外交慣例並未公開說明中方贈禮內容，但政界消息透露，習近平向李在明贈送了電動自行車、陶瓷及茶具套裝、繪畫作品等，另有錄有習近平夫人彭麗媛演唱歌曲的CD。

李在明10月向訪韓的習近平贈送慶州皇南餅，習此次則準備了蘋果、柿餅等水果禮品作為回禮。

廣告 廣告

李在明此次訪中，則向習近平贈送「麒麟圖」和金箔龍紋畫框，並向彭麗媛贈送韓國傳統工藝飾品及美容儀。此外，韓方還決定以此次訪華為契機，將韓國澗松美術館收藏的一對石獅像捐贈給中方。

李在明8日在青瓦臺首席秘書和輔佐官會議上表示，此次訪華為兩國深化經濟、文化等全方位合作與交流打下了穩定基礎，在冷酷的國際秩序中，沒有永遠的敵人、盟友和規則，大韓民國的命運取決於我們自主開拓的以國家利益至上的實用外交。政府今後將積極推進靈活且周到的務實外交，與周邊國家擴大合作範圍。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

電費太貴、不讓燒煤！河北農民抱怨取暖太難 網傳祖孫3人凍死

陳志遭逮！名下太子銀行被柬埔寨清算 國家接管資產

盧比歐將與丹麥協商「買下格陵蘭」國會反對動武 當地人擔憂