李在明訪中沒多久 南韓LG Display就解散煙台廠遣散1400多名員工

南韓企業LG Display基本完成從中國液晶面板（LCD）市場的撤離，轉向更高利潤的OLED業務。

南韓總統李在明與中國國家主席習近平1月5日舉行90分鐘會談後，雙方簽署一系列產業合作備忘錄（MOU），包括三星和LG集團會長等161家韓國企業都參加這次會談。

沒想到時隔約2周，就傳出LG集團旗下的面板公司LG Display就腳底抹油，火速解散煙台廠，全面撤離中國。

陸媒報導，煙台LG公司解散了，1400多人一夜失業，不是因為破產，而是遷移至越南工廠，部分設備已轉移至越南，煙台廠房可能已經賣掉。

年資10多年到手1.8N補償金

在山東省的煙台市，LG Display工廠算是南韓公司的龍頭了，也是待遇最好的外資。如今，LG Display煙台工廠解散涉及超過1400名員工，官方及網路消息顯示賠償方案基本以N+1為主，部分員工爆料拿到1.8N，甚至更高。

例如，做10多年的技術主管領到12萬-15萬元人民幣（54萬-68萬元台幣之間）的賠償，具體數額隨個人年資、職位及協商情況而異。

按照中國勞動法規定，基本賠償為N+1，即工作年資（N）+一個月工資的補償金。但是煙台LG給的賠償更優，有員工拿到1.8N，表示有協商補償增加的情況，金額較高，最低賠償1.65N。在解散之前，該公司曾啟動自願退休機制，提供N補償。

煙台LG工廠於2025年底停產

有員工回憶說，任職期間，煙台LG每個月發放家家悅的購物卡，數不清發多少張了，原本還想在這裡做一輩子，但接下來他們全部都會領補償金，也在盤算過年後找工作，但是現在就業市場低迷，工作非常難找。

同時，煙台的小商鋪小心了，往後生意可能會更不好，一些失業者可能加入擺攤或開小店舖的行列，使商店街的競爭壓力更大。

當初，樂金顯示（煙台）有限公司成立於2010年3月，是由韓國LG Display株式會社全資設立的顯示器件製造企業，作為LG顯示全球中小型面板生產基地，註冊資本1.58億美元，位於煙台經濟技術開發區。

煙台LG工廠是2010年建成，當年可說是煙台最大一家外資企業，最忙碌的時候曾經有一萬多名員工在裡面上班，給蘋果、三星、小米等科技巨頭生產手機螢幕。

LG Display全面撤離中國市場

15年後，在2025年底，南韓大型集團LG宣布LG Display煙台工廠停產，所有設備全部運走。

工廠停產的首要原因是，LGD公司（LG Display）調整策略，戰略轉型，退出LCD，加速轉向OLED業務，分拆低利潤的LCD相關資產，這是LGD全球佈局收縮的一部分。

LG Display（LGD）已基本完成從中國液晶面板（LCD）市場的撤離，轉向更高利潤的OLED業務。

LGD撤離中國的另一個原因是，中國對手的競爭激烈，京東方等中國本土面板企業崛起，壓縮LCD市場的利潤空間，導致煙台LG面板工廠獲利能力下降。

此前，LG Display已在2024年底已經出售廣州的8.5代LCD面板工廠，LGD以108億人民幣（15.億美元）將廣州廠賣給中國TCL集團旗下的華星光電(CSOT)。

