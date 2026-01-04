李在明訪中焦點盡失！川普昨打委國 北韓憂美逼政權更迭今也射彈威嚇

編譯張渝萍／綜合報導

南韓總統李在明4日抵達北京，展開為期4天的國是訪問行程。然而，這次出訪時值國際局勢動亂之際，鄰居北韓4日上午才發射彈道飛彈，美國總統川普也針對委內瑞拉發動攻擊，將委國總統馬杜洛與妻子綁回紐約受審，讓李在明任內首次訪中焦點分散。

李在明首訪中焦點全失

綜合韓聯社、路透報導，此次訪問為李在明2025年6月就任後首次訪中，預計5日將與中國國家主席習近平會晤。

李在明抵達北京時，隨行代表團包括200多名南韓企業領袖，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源，以及現代汽車集團執行董事長鄭義宣。

報導指，李在明與習近平短短兩個月內進行第二次會面。分析人士指出，如此短間隔會談實屬罕見，顯示中國有意在其與日本關係跌至多年來低點之際，加強與南韓在經濟合作與觀光方面的交流；此外雙方也預計談及韓半島和平與無核化問題，以及中國在黃海爭議區設立浮標與養殖平台等設施一事討論。

李在明訪中前 川普打委國、北韓又射彈

然而，這次李在明訪中的焦點被各種國際緊張情勢轉移。鄰國北韓4日上午，在李在明訪中前，朝東部海域發射數枚彈道飛彈。南韓軍方表示，飛彈從平壤朝東北方向發射，最後墜入位於東部、中俄之間的海域。

日本防衛大臣小泉進次郎表示：「北韓的核武與飛彈發展威脅我國及國際社會的和平與穩定，這是絕對無法容忍的。」

這是平壤自去年11月以來首次發射彈道飛彈。當時的試射發生在美國總統川普批准南韓建造核動力潛艦計畫之後。

首爾遠東研究院教授林乙哲（Lim Eul-chul）表示，北韓4日的飛彈發射行動，「是在向中國傳遞訊息，意在阻止中韓關係進一步靠近，並對抗中國在無核化問題上的立場」。

川普打委內瑞拉 北韓也緊張

一名分析人士指出，川普3日對委內瑞拉發動的軍事行動，可能是推動北韓進行此次發射飛彈的關鍵原因之一。

平壤數十年來一直主張，核武與飛彈計畫是為了威懾美國所謂的政權更迭企圖。美國則多次向平壤保證，並無此類計畫。

韓國統一研究院分析師洪敏表示：「他們可能擔心，只要美國有此意圖，隨時都能發動精準打擊，威脅政權的生存。」

